El 56.5 % de la población de origen dominicano en Estados Unidos posee un posgrado, frente al 2.6 % en República Dominicana, señaló el investigador Raúl Delgado Wise, al participar en la conferencia organizada por el Instituto Nacional de Migración de República Dominicana (INM RD).

El dato fue presentado durante la conferencia magistral sobre migración calificada en el contexto del capitalismo cognitivo, donde se analizaron las transformaciones globales en innovación, movilidad humana y producción de conocimiento.

El encuentro, celebrado por el INM RD, reunió a especialistas y académicos para examinar cómo la diáspora dominicana se inserta en los sistemas globales de talento altamente calificado.

La maestra Elba Franco, encargada de la Escuela Nacional de Migración, destacó la continuidad del proceso de construcción de conocimiento especializado y la reciente graduación de 25 profesionales de la Maestría en políticas migratorias y desarrollo en el Caribe.

Franco señaló que el uso del conocimiento científico es clave para orientar políticas públicas y mejorar la calidad de vida, y afirmó que las migraciones, bien gestionadas, representan oportunidades económicas, sociales, tecnológicas y culturales.

Delgado Wise explicó que el capitalismo cognitivo se caracteriza por la centralidad del conocimiento, la automatización y la hegemonía de empresas tecnológicas globales.

El investigador analizó la transformación de los sistemas de innovación, ejemplificada en ecosistemas como Silicon Valley, impulsados por la internacionalización de la I+D y la incorporación de talento calificado del sur global.

Presentó estadísticas que confirman el crecimiento acelerado de la movilidad calificada, e indicó que México tiene más de 1.64 millones de profesionistas en el extranjero y que uno de cada tres doctorados otorgados en EE. UU. corresponde a una persona migrante.

Reflexionó sobre la privatización del conocimiento como bien común intangible y advirtió que estas dinámicas profundizan desigualdades, aunque también generan dependencia del norte hacia el sur en materia de innovación científica.

Delgado Wise afirmó que la migración altamente calificada es un componente central de la economía del conocimiento y un factor clave para la competitividad del norte global.

El investigador señaló que estas tendencias representan retos para países como República Dominicana en materia de retención de talento e impulso a la innovación.

La conferencia incluyó una sesión de preguntas en la que se abordaron temas sobre talento especializado, patentes, movilidad entre norte y sur y políticas migratorias alternativas al retorno.

Las intervenciones del público resaltaron la importancia de diseñar políticas públicas basadas en evidencia y articuladas con las transformaciones globales.

El director del INM RD, Wilfredo Lozano, agradeció la contribución intelectual del conferencista y destacó el logro de la primera cohorte de la maestría.

Lozano señaló la importancia de una visión insular para gobernar el fenómeno migratorio y manifestó interés en integrar estudiantes haitianos en futuras cohortes.

El director reconoció el apoyo del Banco Mundial al programa académico, desarrollado con Flacso, Unibe, el Inesdyc y otras instituciones colaboradoras.

La actividad reunió a especialistas, académicos, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil interesados en las nuevas dinámicas de la movilidad humana calificada.

