El presidente Luis Abinader anunció que el Bono Navideño será entregado desde el jueves 4 de diciembre.

El mandatario informó que el Gobierno desarrollará la Brisita Navideña, un conjunto de programas y actividades culturales durante la temporada festiva.

Abinader explicó en La Semanal que Supérate transferirá 1,400,000 bonos de RD$ 1,500 a familias en condición de pobreza mediante la tarjeta del programa.

Esta transferencia económica se realizará a través de una Tarjeta Mastercard Banreservas y tiene como finalidad ofrecer un apoyo a las familias beneficiarias durante el periodo navideño.

El Gabinete de Política Social distribuirá 1,200,000 bonos físicos con el mismo monto en distintos sectores del país.

La directora de Supérate, Gloria Reyes, indicó que el subsidio podrá ser utilizado en supermercados y que trabajan para incluir a comercios tradicionales.

