Edesur Dominicana trabaja para reponer unos siete postes del tendido eléctrico derribados por una retroexcavadora en Villa Altagracia.
El incidente se registró debido a que las excavaciones se realizaron próximo a la base de esas estructuras, afectando principalmente a la calle Duarte y a unos cuatro mil clientes del circuito VALT102.
"Nuestras brigadas técnicas trabajan de forma ardua e ininterrumpida para restablecer el servicio en el menor tiempo posible", explicó Edesur.
Edesur agradece la comprensión de los residentes de las zonas afectadas; reafirma su compromiso con dar respuesta oportuna y eficiente ante incidencias que puedan registrarse.
