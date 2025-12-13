Edesur Dominicana trabaja para reponer unos siete postes del tendido eléctrico derribados por una retroexcavadora en Villa Altagracia.

El incidente se registró debido a que las excavaciones se realizaron próximo a la base de esas estructuras, afectando principalmente a la calle Duarte y a unos cuatro mil clientes del circuito VALT102.

"Nuestras brigadas técnicas trabajan de forma ardua e ininterrumpida para restablecer el servicio en el menor tiempo posible", explicó Edesur.

Edesur agradece la comprensión de los residentes de las zonas afectadas; reafirma su compromiso con dar respuesta oportuna y eficiente ante incidencias que puedan registrarse.

