Edesur inicia plan de expansión y mejora de redes e infraestructuras eléctricas por RD$ 155 millones

Con un costo superior a los RD$ 155 millones, Edesur Dominicana inició un plan intensivo de expansión y optimización de redes e infraestructuras eléctricas a corto plazo en diversas zonas de su área de concesión, con miras a garantizar la continuidad, estabilidad y sostenibilidad del servicio durante el período de mayor demanda energética.

El plan abarca la intervención en 10 subestaciones eléctricas y la construcción de nuevas líneas de distribución que permitirán a la empresa tener una holgura operativa de más de un 30 por ciento en demarcaciones con mayor densidad poblacional. También, contribuirá a reducir las pérdidas técnicas entre un 10 % y un 17 % en los circuitos intervenidos.

Con esas labores se fortalecerá la estabilidad operativa de las subestaciones Paraíso, UASD 138 kV, Los Prados, Matadero, Embajador, Centro de Operaciones de Herrera, Palamara, Bayona, Herrera 138 kV y Kilómetro 10½.

Igualmente, se contempla la ejecución de trabajos correctivos en las redes de distribución, imprescindibles para garantizar la operatividad y minimizar los riesgos de interrupciones prolongadas por sobrecarga durante el verano próximo.

Las intervenciones impactarán de manera directa a unos 400 mil clientes residentes en alrededor 70 sectores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

La obras

Edesur trabaja en la habilitación de un segundo campo de transformación y dos nuevas salidas de media tensión en la subestación Paraíso, que aumentarán significativamente su capacidad operativa.

Asimismo, construye una nueva salida de media tensión en la subestación UASD 138 kV, donde se contempla habilitar el nuevo circuito UASD108 para redistribuir la carga del circuito UASD104.

La subestación Matadero tendrá una nueva salida de media tensión hacia el circuito MATA107, permitiendo dividir la carga del MATA 104 y reducir la demanda del MATA103.

En adición, Edesur construye un nuevo campo de transformación en la subestación Centro de Operaciones de Herrera, donde se instalará un transformador de potencia de 10-14 megavoltiamperios (MVA) que reducirá la demanda de al menos tres circuitos en el área metropolitana.

Por otro lado, se trabaja en la habilitación de la subestación Alfa, ubicada en la Autopista Duarte, con una capacidad de potencia de 40 megavoltioamperios, que permitirá descargar parte de la demanda de las subestaciones Kilómetro 10½, Palamara y Bayona, mediante la transferencia de aproximadamente 25.9 MVA.

En Los Prados se prevé la redistribución de carga entre los circuitos LPRA102 y LPRA106 y en la subestación Palamara se gestionará la sobrecarga de energía mediante el trasvase entre los circuitos PALA102, CSAT102 y CSAT103.

Con estas ejecutorias Edesur Dominicana asume la responsabilidad de saldar una deuda social acumulada durante años, de adecuar la red de distribución a las exigencias propias de una población en constante crecimiento.

Como parte del protocolo de ejecución de las obras, la empresa realizará interrupciones parciales y focalizadas que garanticen la seguridad del personal técnico y de las instalaciones eléctricas.

Edesur Dominicana pidió excusas por los inconvenientes que estas labores pudieran ocasionar a sus clientes y a la población en general.

