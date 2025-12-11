Edesur Dominicana informó que desarrolla un programa de adecuación de redes e infraestructuras en la subestación eléctrica Paraíso, en el Distrito Nacional, con el objetivo de eficientizar el servicio, reducir las pérdidas técnicas y minimizar los riesgos de interrupciones por sobrecarga durante el próximo verano, periodo de mayor demanda energética.

La intervención, que tendrá una inversión superior a los RD$ 10.9 millones, beneficiará a más de 40 mil clientes de unos 14 sectores del Distrito Nacional.

Los trabajos conllevarán este viernes la interrupción provisional del servicio de electricidad en seis circuitos, aproximadamente de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, que se reflejará en los ensanches Paraíso, Piantini, Serrallés, La Fé, Antares del Caribe, Arroyo Hondo Viejo (parcial), Galá, Los Caminos y Residencial Arroyo.

También, se prevé otra interrupción del suministro el próximo 19 de diciembre.

Las labores beneficiarán con un servicio más robusto y eficiente a los sectores Urbanización Fernández, Yolanda Morales, Los Jardines, Los Ríos, Villa Marina y El Millón.

Asimismo, Reparto Universitario, Las Villas, La Aldaba, La Yuca, La Julia, Ensanche Quisqueya, Bella Vista (zona norte) y otras zonas adyacentes del área metropolitana de Santo Domingo.

Los trabajos consisten en la construcción de un segundo campo de transformación de 50 MVA, que duplicará la potencia instalada hasta 100 MVA, permitiendo garantizar un suministro de energía más estable, confiable y continúo.

Además, se habilitarán dos nuevas salidas de media tensión que conformarán los circuitos PARA107 y PARA108, que contribuirán a reducir la demanda de los circuitos en sobrecarga asociados a las subestaciones Los Prados, Embajador y Arroyo Hondo. Con esas intervenciones se fortalecerá la interconexión operativa en el sistema metropolitano.

El proyecto contempla la construcción de 305 metros de nuevas redes de media tensión y la reconducción de 469 metros de red existente, entre otras adecuaciones estructurales para optimizar la resiliencia y flexibilidad del sistema de distribución ante condiciones de alta demanda.

Estos trabajos se enmarcan en un plan intensivo de expansión y mejoras a corto plazo que desarrolla Edesur Dominicana en diez infraestructuras eléctricas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Las intervenciones forman parte del compromiso de Edesur Dominicana con garantizar la estabilidad del servicio y la sostenibilidad operativa de la empresa, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus clientes.

