La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) presentó ante la Procuraduría General Adjunta Para el Sistema Eléctrico (PGASE) una denuncia formal a los fines de que se inicie la investigación correspondiente, en lo relativo a la destrucción de decenas de medidores en el municipio Quisqueya, provincia San Pedro de Macorís, y que se pueda determinar quiénes son los responsables de cometer los hechos denunciados.

La misma señala que, debido a los hechos producidos el delito en el que habrían incurrido los responsables es de “Atentado contra la Seguridad del Sistema Eléctrico y Asociación de Malhechores, Vagancia y Mendicidad”, los cuales se encuentra claramente tipificados en los artículos 124, 124 párrafo I, 124-3 de la Ley General de Electricidad 125-01 modificada por la Ley 186-07.

Además, la denuncia relata las diferentes fechas en que fueron instalados los medidores y que posteriormente fueron destruidos por personas hasta el momento desconocidas.

También, se detalla el nombre y número de contrato de los clientes afectados por la destrucción de estos equipos eléctricos, así como la ubicación de numerosos establecimientos comerciales que cuentan con cámaras de seguridad para su debido levantamiento.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Asimismo, Edeeste proporcionó a la Pgase el informe elaborado por la Dirección de Seguridad Física, al igual que denuncias por fraude eléctrico presentadas anteriormente contra cuatro personas que ahora figuran entre los presuntos afectados por medidores destruidos.

En ese mismo orden, la empresa concluye en su delación ante la Procuraduría, realizar una profunda investigación de cara a estos hechos para garantizar la obtención de elementos probatorios que sirvan para el debido sometimiento de los responsables ante la justicia dominicana.

Con esta acción de presentación de denuncia formal, la distribuidora advierte que, cualquier persona que sea encontrada manipulando medidores o cometiendo algún tipo de fraude asumirá de manera directa y total la responsabilidad por los daños materiales ocasionados a Edeeste.

Cabe resaltar que, este hecho se presume está asociado a la resistencia por parte de ciudadanos de Quisqueya para que la empresa distribuidora no instale los medidores con los que se busca poder contar con un registro creíble y transparente con relación al consumo energético de estos.

Tras formalizar la denuncia ante la Pgase, Edeeste reitera su rechazo y condena estas acciones que constituyen una violación a las normas de respeto empresarial que rigen en la República Dominicana.

Por último, la empresa aprovecha para reafirmar ante sus clientes el compromiso con la mejora continua del servicio eléctrico, mediante inversiones en infraestructura moderna, segura y confiable, sin embargo, resaltó que para alcanzar una transformación real y sostenible del sistema eléctrico requiere del compromiso de todos los sectores del país.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más