El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que las autoridades mantienen todo su empeño en la búsqueda de la niña Brianna Genao, desaparecida hace dos semanas en una zona rural de Puerto Plata, y confirmó que uno de los miembros del FBI que participa como entrenador de perros en el rastreo "le dió un yeyo" (mareo), pero que no por ello se detuvo la labor de campo.

"Solo queremos recordar que esa persona recibió las atenciones médicas requeridas en el momento", añadió.

El director de la Defensa Civil en Puerto Plata, Wascar García, dijo a su vez que han buscado en un espacio de 8 kilómetros cuadrados y confirmó que los equipos del Ministerio Público y la Policía Nacional agotaron este miércoles una jornada de trabajo con el apoyo técnico del FBI.

"Agradecemos el esfuerzo de los representantes de los medios informativos que cubren este hecho y que se esfuerzan por tener información oficial y verificable", precisó Pesqueira y reiteró que que las investigaciones y la búsqueda continúan.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más