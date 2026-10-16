Representantes del sector arrocero expresaron su decepción con las medidas presentadas por el Gobierno para respaldar la producción nacional y reclamaron acciones concretas para enfrentar las desventajas competitivas frente a Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

El expresidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz, Iván Tió Pimentel; Reina Ortiz, productora de La Vega, y Juan Pablo Pérez, presidente de la Asociación de Productores de Arroz del Nordeste y secretario de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), coincidieron en la necesidad de adoptar medidas que garanticen la continuidad del cultivo y permitan a los agricultores competir en condiciones más equilibradas.

Pimentel afirmó que los representantes del sector se marchaban preocupados porque las medidas expuestas no respondieron a sus expectativas y consideró que una caída de la producción arrocera tendría consecuencias que trascenderían a los agricultores.

"Un descalabro en la producción de arroz significa un descalabro en la agropecuaria nacional, un descalabro en 21 provincias, un descalabro en 98 municipios y, por ende, toda una cadena productiva de cada uno de ellos", expresó.

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El expresidente de la federación también cuestionó la idea de que el arroz importado desde Estados Unidos necesariamente llegaría a un precio menor para los consumidores dominicanos. A su juicio, la concentración de las importaciones en pocos operadores podría desplazar el sistema de producción y comercialización que actualmente involucra a miles de agricultores y numerosas factorías.

"No es verdad lo que se le vende a la población, que el arroz norteamericano va a llegar más barato que el arroz dominicano", sostuvo.

Advirtió, además que, mientras la producción nacional se distribuye entre unos 30,000 productores y 150 factorías, la concentración del mercado en cuatro o cinco importadores podría afectar la continuidad de la actividad arrocera dominicana.

Productores reclaman financiamiento y seguros efectivos

Reina Ortiz, productora de La Vega, también manifestó su decepción con el encuentro y pidió políticas públicas que permitan sostener la productividad nacional.

"Nosotros veníamos muy esperanzados todos, pero nos vamos bien decepcionados de este encuentro. Realmente nosotros los productores, tanto los privados como los pequeños productores, los parceleros, necesitamos políticas públicas claras, políticas que nos ayuden a nosotros a poder mantener la productividad nacional", afirmó.

Ortiz consideró que los agricultores necesitan respuestas concretas y rechazó que las propuestas se limiten a expectativas que no se traduzcan en soluciones para quienes trabajan la tierra.

"Necesitamos simplemente soluciones. Y una de las soluciones que necesitamos es que el seguro funcione y funcione de verdad, que cuando el productor invierta y tenga un fenómeno atmosférico, el productor no pierda su dinero que invirtió en esa producción agrícola", manifestó.

La productora también reclamó equipos agrícolas, mejoras en los sistemas de riego y financiamiento accesible para los pequeños productores, al considerar que esos recursos son necesarios para mantener la actividad.

Ortiz reconoció la dificultad de revertir las condiciones establecidas en el tratado comercial y reiteró que los productores necesitan medidas que les permitan afrontar los desafíos de la competencia internacional.

"Ya nosotros no aguantamos más y ese tratado de libre comercio no es fácil de desmontar", señaló.

Cuestionan los subsidios estadounidenses

Juan Pablo Pérez, presidente de la Asociación de Productores de Arroz del Nordeste y secretario de Fenarroz, afirmó que los agricultores siguen esperando medidas contundentes para enfrentar las condiciones de competencia con Estados Unidos.

"No hemos tenido medidas, o sea, el Gobierno ha expresado muchas intenciones como lo ha hecho en otras ocasiones, pero los productores hemos estado esperando medidas que sean contundentes ante este gran problema", expresó.

Pérez rechazó que los productores dominicanos estén solicitando ayudas sin contrapartida y explicó que sus principales necesidades están relacionadas con el financiamiento para producir.

"Como usted puede ver en las declaraciones de nuestros compañeros, ninguno de nosotros hemos estado pidiendo nada gratis que nos den, como sí pasa con los productores de los Estados Unidos", afirmó.

El dirigente consideró que los subsidios que reciben los agricultores estadounidenses dificultan la competencia de la producción dominicana, incluso cuando los productores locales mejoran su eficiencia.

"Las grandes ayudas y los grandes subsidios que ellos están teniendo impiden que directamente nosotros podamos competir. No importa las medidas que nosotros tomemos como productores, que seamos más eficientes, que tengamos más tierra", sostuvo.

Pérez advirtió que el impacto de una eventual reducción de la actividad arrocera se extendería a otros sectores económicos y a comunidades que dependen del cultivo.

"Somos más de 30,000 productores, entre 30 y 32,000 productores a nivel nacional. Pero no solo esto, la producción arrocera incide de muchas maneras. Hay municipios que dependen única y exclusivamente de la producción de arroz", explicó.

Señaló que la paja de arroz se utiliza como cama para la crianza de pollos, mientras que el afrecho generado en las factorías se destina a la alimentación de cerdos y vacas.

"La producción arrocera incide de muchas maneras en toda la economía nacional. Es una gran preocupación que nosotros tenemos como productores, que no hemos pedido nada regalado. Hemos pedido apoyo del Gobierno simplemente en financiación para nosotros producir", agregó.

Gobierno destaca crecimiento de la producción

Durante una rueda de prensa encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, presentó los avances de la producción arrocera nacional y las medidas de apoyo al sector.

El Gobierno informó que la producción nacional de arroz blanco aumentó de 9.2 millones de quintales en 2005 a cerca de 14.8 millones en 2025. También destacó que la productividad alcanzó los 5,477.75 kilogramos de arroz paddy por hectárea en 2025.

Entre las acciones de respaldo mencionadas figuran los subsidios para semillas certificadas y fertilizantes, el financiamiento a tasas preferenciales mediante el Banco Agrícola, los seguros agropecuarios, la investigación agrícola y la asistencia técnica, además de mejoras en los sistemas de riego y drenaje.

Sin embargo, los representantes de los productores manifestaron que las medidas presentadas no respondieron a sus expectativas y reclamaron soluciones concretas para mantener la competitividad de la producción nacional. Entre sus demandas figuran financiamiento accesible, seguros agropecuarios que respondan efectivamente ante las pérdidas por fenómenos atmosféricos, equipos agrícolas y mejoras en los sistemas de riego.

También expresaron preocupación por las diferencias en la capacidad productiva y los subsidios que reciben los agricultores estadounidenses, factores que, según sostienen, dificultan la competencia con el arroz importado. Advirtieron que las condiciones comerciales con Estados Unidos podrían afectar la continuidad del cultivo, los empleos y otras actividades agropecuarias vinculadas a la producción arrocera.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más