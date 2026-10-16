El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, se reunió este viernes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para abordar temas de seguridad regional, cooperación económica y otras áreas de interés común.

El encuentro se celebró en la sede del Departamento de Estado, en Washington, donde ambos funcionarios repasaron los principales asuntos de la agenda bilateral y las iniciativas que desarrollan conjuntamente República Dominicana y Estados Unidos.

Durante la reunión, también conversaron sobre oportunidades para fortalecer la cooperación entre ambos países y coordinar acciones frente a los desafíos regionales.

"Mantenemos una comunicación fluida y un entendimiento que nos permite trabajar juntos, tanto en nuestras prioridades bilaterales como frente a los desafíos que compartimos en la región", expresó Bisonó.

El canciller destacó, además, los vínculos entre ambas naciones, sustentados, según indicó, en valores compartidos, confianza y cooperación.

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"Los lazos que unen a la República Dominicana y los Estados Unidos se sustentan en valores compartidos, confianza y una cooperación que hemos sabido traducir en una agenda de beneficio mutuo", manifestó.

La reunión permitió dar seguimiento a los trabajos que ambos países desarrollan en distintas áreas y reafirmar su disposición de identificar nuevas iniciativas relacionadas con la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico regional.

El encuentro forma parte de la agenda oficial que desarrolla Bisonó en Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales, consolidar alianzas estratégicas y ampliar las oportunidades de cooperación política y económica.

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