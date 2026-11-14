En cuestión de días, dos procesos judiciales en distintos puntos de la República Dominicana han puesto nuevamente la atención sobre la violencia sexual contra niñas y adolescentes. Uno corresponde a una investigación que acaba de llegar a los tribunales, con una solicitud de prisión preventiva; el otro concluyó con una condena de 20 años de cárcel por la violación de una adolescente.

Aunque los casos se encuentran en etapas procesales distintas y presentan circunstancias diferentes, ambos tienen un elemento en común: las víctimas eran menores de edad y los hechos denunciados ocurrieron en entornos donde debían estar protegidas.

Distrito Nacional: investigación tras difusión de videos en TikTok

El caso más reciente corresponde a Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, de 36 años, contra quien el Ministerio Público solicitó prisión preventiva por su presunta vinculación con una agresión sexual contra una niña de un año.

Según el expediente de la Fiscalía del Distrito Nacional, la investigación comenzó luego de que agentes de la Policía Cibernética detectaran videos publicados en TikTok en los que el hombre aparecía con la menor mientras emitía expresiones de naturaleza sexual.

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El imputado fue arrestado la noche del jueves en la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales. La investigación incluye un informe técnico de ciberinteligencia y denuncias presentadas por el padre y la abuela materna de la niña.

El Ministerio Público calificó provisionalmente los hechos bajo las disposiciones del Código Penal, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 136-03, que establece el sistema de protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades también exhortaron a la población a no reproducir ni compartir el material audiovisual relacionado con el caso, a fin de proteger la identidad y la integridad de la menor.

Valverde: condenan a 20 años a hombre por violación de su hijastra

En otro proceso, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde condenó a 20 años de prisión a Darvin Darien González Colón, hallado culpable de violar y embarazar a su hijastra, una adolescente de 14 años con parálisis cerebral y discapacidad motora e intelectual.

Durante el juicio, el fiscal Luis Enrique Taveras sostuvo que el condenado se aprovechó de la condición de la adolescente, que limitaba su capacidad para defenderse y comunicar lo ocurrido.

La acusación fue sustentada con pruebas científicas y periciales. Entre ellas figura un examen de ADN que estableció una probabilidad de paternidad de un 99.99 % respecto a la niña nacida como resultado de la agresión, quien actualmente tiene dos años. El expediente también incluyó evaluaciones médicas y testimonios de representantes del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

El tribunal dispuso que González Colón cumpla la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, en Santiago.

Dos procesos, una preocupación común

Los expedientes muestran distintas formas en que se manifiesta la violencia sexual contra menores, desde hechos investigados a partir de contenido difundido en plataformas digitales hasta agresiones ocurridas dentro del entorno familiar.

También reflejan el papel de las instituciones en la persecución de estos delitos, tanto mediante las investigaciones tecnológicas como a través de las pruebas científicas y periciales que permiten sustentar las acusaciones ante los tribunales.