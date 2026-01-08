Decenas de maestros y estudiantes universitarios se concentraron este jueves en el Parque Independencia para manifestar su rechazo a la propuesta gubernamental de fusionar el Ministerio de Educación Minerd y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT).
Los manifestantes advirtieron que esta integración institucional podría derivar en una disminución práctica de los recursos asignados al 4 % del PIB para la educación preuniversitaria.
Una de las educadoras presentes argumentó que la fusión sería inviable, ya que transferir presupuesto a la educación superior afectaría gravemente a las escuelas primarias que aún enfrentan carencias de infraestructura.
La docente denunció que la Jornada Escolar Extendida no está cumpliendo su propósito original de ofrecer talleres curriculares y laboratorios por falta de equipamiento y personal.
Sobre las condiciones laborales, señaló que el salario base de un maestro se mantiene en 55,000 pesos, sin recibir incentivos por evaluación desde hace aproximadamente ocho años.
Luis Ortega, docente del sector público y miembro de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), calificó la medida como un riesgo para el futuro próspero de la nación.
Ortega cuestionó la gestión actual de los recursos, sugiriendo una posible malversación de fondos al no visualizarse la inversión presupuestada en las mejoras de los planteles.
La actividad fue convocada por la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte y el Frente Universitario Renovador (FUR), iniciando la movilización pasadas las 4:00 de la tarde.
Los gremios exigieron mantener la separación de ambos ministerios para garantizar que la inversión pública atienda las necesidades específicas de los niños y adolescentes sin desvíos administrativos.
Compartir esta nota