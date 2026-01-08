Decenas de maestros y estudiantes universitarios se concentraron este jueves en el Parque Independencia para manifestar su rechazo a la propuesta gubernamental de fusionar el Ministerio de Educación Minerd y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT).

​Los manifestantes advirtieron que esta integración institucional podría derivar en una disminución práctica de los recursos asignados al 4 % del PIB para la educación preuniversitaria.

​Una de las educadoras presentes argumentó que la fusión sería inviable, ya que transferir presupuesto a la educación superior afectaría gravemente a las escuelas primarias que aún enfrentan carencias de infraestructura.

La docente denunció que la Jornada Escolar Extendida no está cumpliendo su propósito original de ofrecer talleres curriculares y laboratorios por falta de equipamiento y personal.

​Sobre las condiciones laborales, señaló que el salario base de un maestro se mantiene en 55,000 pesos, sin recibir incentivos por evaluación desde hace aproximadamente ocho años.

​Luis Ortega, docente del sector público y miembro de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), calificó la medida como un riesgo para el futuro próspero de la nación.

​Ortega cuestionó la gestión actual de los recursos, sugiriendo una posible malversación de fondos al no visualizarse la inversión presupuestada en las mejoras de los planteles.

​La actividad fue convocada por la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte y el Frente Universitario Renovador (FUR), iniciando la movilización pasadas las 4:00 de la tarde.

Los gremios exigieron mantener la separación de ambos ministerios para garantizar que la inversión pública atienda las necesidades específicas de los niños y adolescentes sin desvíos administrativos.