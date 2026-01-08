El doctor Julio Landrón, el nuevo director del Servicio Nacional de Salud (SNS), designado por el presidente Luis Abinader, es médico cirujano ortopedista, con maestría en salud pública y diplomado en alta gerencia y gestión empresarial en salud.
Julio César Landrón de la Rosa, hasta el momento director del hospital traumatológico Ney Arias Lora, fue también director provincial de salud en la provincia Sánchez Ramírez, profesor y jefe de residentes del hospital Darío Contreras.
Títulos y estudios profesionales especializados:
Cirujano Ortopedista Traumatólogo
Presidente Sociedad Dominicana Ortopedia
Gerencia en Administración Hospitalaria
Diplomado Alta Gerencia en Salud
Maestría Salud Pública
Diplomado en Gestión Empresarial en Salud
Consultor OPS para Rep. Dominicana Faculty Ao Trauma Latín American.
Doctor en Medicina
Miembro Colegio Médico Dominicano
Jefe General de Residentes Hospital Darío Contreras
Presidente CMD
S.R Presidente Club de Leones
Director Provincial de Salud Sánchez Ramírez
Carpieron AO Trauma Rep. Dominicana
Profesor Residencia de Ortopedia Darío Contreras
Represéntate Sociedad Mundial Ortopedia (SICOT)
Representante Soc. Latino Americana Ortopedia
Miembro Profesor Sociedad Española Ortopedia
Miembro Academia Americana Ortopedia
Profesor Adscrito y Miembro de decenas
Profesor Miembro Sociedad Chilena Ortopedia
Sociedades Médicas de Ortopedia Internacionales.
