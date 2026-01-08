El doctor Julio Landrón, el nuevo director del Servicio Nacional de Salud (SNS), designado por el presidente Luis Abinader, es médico cirujano ortopedista, con maestría en salud pública y diplomado en alta gerencia y gestión empresarial en salud.

Julio César Landrón de la Rosa, hasta el momento director del hospital traumatológico Ney Arias Lora, fue también director provincial de salud en la provincia Sánchez Ramírez, profesor y jefe de residentes del hospital Darío Contreras.

Títulos y estudios profesionales especializados:

Cirujano Ortopedista Traumatólogo

Presidente Sociedad Dominicana Ortopedia

Gerencia en Administración Hospitalaria

Diplomado Alta Gerencia en Salud

Maestría Salud Pública

Diplomado en Gestión Empresarial en Salud

Consultor OPS para Rep. Dominicana Faculty Ao Trauma Latín American.

Doctor en Medicina

Miembro Colegio Médico Dominicano

Jefe General de Residentes Hospital Darío Contreras

Presidente CMD

S.R Presidente Club de Leones

Director Provincial de Salud Sánchez Ramírez

Carpieron AO Trauma Rep. Dominicana

Profesor Residencia de Ortopedia Darío Contreras

Represéntate Sociedad Mundial Ortopedia (SICOT)

Representante Soc. Latino Americana Ortopedia

Miembro Profesor Sociedad Española Ortopedia

Miembro Academia Americana Ortopedia

Profesor Adscrito y Miembro de decenas

Profesor Miembro Sociedad Chilena Ortopedia

Sociedades Médicas de Ortopedia Internacionales.

