Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), apoyados por agencias de inteligencia del Estado, incautaron 978 paquetes de presunta cocaína durante una operación conjunta y combinada desplegada al sur de las costas de Santo Domingo.

El operativo contó con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS), la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el buque tipo fragata FS Germinal, de la Armada Francesa.

De acuerdo con la DNCD, la operación forma parte de una línea ofensiva dirigida a neutralizar estructuras de narcotráfico y crimen transnacional que intentan introducir al territorio dominicano grandes alijos de drogas en lanchas rápidas procedentes de Sudamérica.

Persecución por aire, mar y tierra

Las fuerzas de seguridad, coordinadas por miembros del Ministerio Público, desarrollaron una operación de vigilancia y seguimiento para atrapar a los tripulantes de una lancha rápida tipo Go Fast, avistada con alto perfil sospechoso mientras navegaba hacia aguas jurisdiccionales de la República Dominicana.

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Como resultado del despliegue y del monitoreo en tiempo real, las autoridades interceptaron la embarcación a varias millas náuticas al sur de las costas de Santo Domingo.

En el interior de la lancha fueron incautadas 33 pacas, que contenían un total de 978 paquetes de la presunta droga, forrados con cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos.

Arrestan a tres venezolanos

Durante la intervención fueron arrestados tres venezolanos, quienes viajaban a bordo de la embarcación.

Las autoridades también confiscaron una lancha de 27 pies de eslora, equipada con tres potentes motores fuera de borda de 300 y 250 caballos de fuerza, además de tres GPS, dos teléfonos celulares, varios tanques de gasolina, documentos, pertenencias personales y otras evidencias.

La DNCD indicó que la interdicción de la narcolancha y la captura de los ocupantes responden al fortalecimiento de la capacidad operativa de las fuerzas marítimas, aéreas y terrestres en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional.

Más de 14.3 toneladas decomisadas en 2026

La institución señaló que, con el apoyo del Gobierno, las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, agencias de inteligencia del Estado y la cooperación internacional, ha logrado golpear de manera sistemática a estas estructuras criminales.

“La República Dominicana sigue liderando la lucha contra el narcotráfico en la región, logrando incautar en los primeros meses de 2026 más de 14,300 kilogramos de distintas drogas, 14.3 toneladas, cifras que marcan el firme compromiso del Gobierno dominicano de combatir y desmantelar las estructuras criminales”, indicó la DNCD.

Sustancia fue enviada al INACIF

El Ministerio Público y la DNCD amplían el proceso investigativo para establecer si hay otros involucrados en la frustrada operación de narcotráfico internacional, a fin de arrestarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

Los 978 paquetes de la sustancia fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que determinará el tipo y peso exacto del alijo.

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