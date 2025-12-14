La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) comunicó este domingo que el alijo de 429 paquetes incautados en las costas del municipio de Bani, provincia Peravia, resultaron positivo a sustancias controladas.

De acuerdo al análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) el cargamento, confiscado durante una operación conjunta entre la DNCD, la Armada y la Fuerza Aérea, tuvo un peso total de 442.66 kilogramos de cocaína.

La entidad estatal informó que tres dominicanos fueron sorprendidos a bordo de una embarcación, al sur de Punta Salinas, con varias pacas conteniendo en su interior los paquetes de la droga.

Además, señalaron que el Ministerio Público y la DNCD siguen profundizando en la investigación para determinar si hay otros implicados.

