Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), efectivos de la Armada de la República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) coordinados por el Ministerio Público y apoyados por organismos internacionales, confiscaron un cargamento de 429 paquetes presumiblemente cocaína durante una nueva operación contra el narcotráfico desplegada en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.

Durante una rueda de prensa, la DNCD explicó que las unidades marítimas, aéreas y terrestres, tras recibir informes de inteligencia, sobre una embarcación (tipo pesquera) que se acercaba a costas dominicanas, con un importante cargamento de sustancias narcóticas, montaron un amplio operativo para neutralizar la lancha y atrapar a sus tripulantes.

Como resultado del despliegue de las fuerzas conjuntas y combinadas, interceptaron la embarcación a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, con tres dominicanos a bordo y 15 pacas, conteniendo en su interior un total de 429 paquetes de la presunta droga, envueltos en cinta adhesiva y con varios logotipos.

La embarcación de 23 pies de eslora, con dos motores fuera de borda de 60 caballos de fuerza, se hundió, debido al mal tiempo que predomina en toda la zona, mientras sus tres tripulantes, dos Gps y otras evidencias quedó en manos de las autoridades.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El Ministerio Público y la DNCD, amplían las investigaciones en relación a la frustrada operación de narcotráfico internacional, para determinar si hay otros implicados en estas redes criminales, cuyo modo operativo es traer drogas en lanchas rápidas a territorio dominicano procedentes de Sudamérica.

La DNCD con apoyo de la Armada, Fuerza Aérea, Ejército, agencias de inteligencia del Estado apoyados por países aliados, han continuado mejorando su capacidad operativa frente al narcotráfico y durante el 2025 han confiscado en suelo dominicano, 30,285 kilogramos (más de 30 toneladas) y con la cooperación internacional, otros 17,041, para un total consolidado de 47,326 kilogramos de distintas drogas.

Los 429 paquetes de la sustancia están siendo enviados bajo Cadena de Custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que determinará en su análisis el tipo y peso exacto del cargamento.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más