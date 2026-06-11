Diplomacia dominicana frente a Haití queda recopilada en un nuevo libro del Mirex

Una obra que documenta los principales esfuerzos diplomáticos desarrollados por la República Dominicana ante la crisis que atraviesa Haití durante los últimos dos años fue presentada hoy.

Este nuevo tomo recoge los acontecimientos ocurridos desde el despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) en Haití, en junio de 2024, hasta febrero de 2026, período que el MIREX calificó como uno de los más intensos y desafiantes para la diplomacia dominicana.

Durante la actividad, que contó con la participación de funcionarios, diplomáticos y representantes de diversos sectores nacionales, el asesor jurídico del Mirex, Anselmo Muñiz, explicó que el segundo volumen surge como una continuación de la publicación presentada en diciembre de 2024, que abarcó el período 2020-2024.

Muñiz señaló que el objetivo de estas publicaciones es ofrecer un registro claro y documentado de la política exterior dominicana frente a la crisis haitiana, así como servir de referencia para futuras gestiones diplomáticas.

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Indicó que este nuevo tomo recoge los acontecimientos ocurridos desde el despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) en Haití, en junio de 2024, hasta febrero de 2026, período que calificó como uno de los más intensos y desafiantes para la diplomacia dominicana.

La obra está estructurada en dos capítulos organizados temáticamente e incluye documentos relacionados con los esfuerzos para consolidar la MMAS, el impacto de la crisis haitiana en República Dominicana, las gestiones de abogacía realizadas ante organismos internacionales y socios regionales, así como el proceso que condujo a la transformación de la misión multinacional mediante la Resolución 2793 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Estrategia coherente y sostenida del Estado dominicano

El funcionario destacó que cada documento está acompañado de notas explicativas que permiten contextualizar los hechos y comprender cómo las distintas acciones diplomáticas forman parte de una estrategia coherente y sostenida del Estado dominicano.

Asimismo, resaltó que uno de los aspectos más relevantes de esta etapa ha sido la unidad nacional en torno al tema haitiano, reflejada en iniciativas conjuntas encabezadas por el presidente Luis Abinader junto a los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina.

“Frente a la crisis de Haití, República Dominicana actúa con unidad. Ese consenso es uno de los activos más valiosos que se registran en estas páginas”, expresó Muñiz durante la presentación.

El asesor jurídico definió el libro como un instrumento de rendición de cuentas para los ciudadanos, una fuente de consulta para académicos e investigadores y una referencia para quienes continúen gestionando la política exterior dominicana en torno a la crisis haitiana.

Durante el acto también intervino el canciller Roberto Álvarez, quien afirmó que la publicación da continuidad a una historia diplomática iniciada años antes y sustentada en la convicción de que la estabilidad y el progreso de República Dominicana y Haití constituyen intereses compartidos.

El ministro recordó que desde septiembre de 2021 el presidente Luis Abinader alertó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la gravedad de la situación haitiana, cuando gran parte de la comunidad internacional aún la percibía únicamente como una crisis política.

Álvarez sostuvo que la respuesta internacional fue el resultado de una labor diplomática sostenida que incluyó sanciones contra individuos vinculados a las pandillas, restricciones al tráfico ilícito de armas y la creación de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad.

“Antes de movilizar a la comunidad internacional, había que lograr algo mucho más complejo: convencer al mundo de que existía un problema cuya magnitud no se comprendía plenamente”, expresó.

El canciller destacó que el segundo volumen recoge una etapa marcada por la perseverancia y la constancia diplomática, en la que República Dominicana impulsó una de las campañas de política exterior más intensas de su historia reciente para promover una respuesta efectiva de la comunidad internacional a la crisis haitiana.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más