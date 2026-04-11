Día Nacional del Café: historia, cifras y el valor de una bebida que define la identidad dominicana

Para millones de dominicanos, el día comienza con una taza de café. Ese gesto cotidiano, tan arraigado como el merengue o el sancocho, tiene su fecha especial: el Día Nacional del Café, que se conmemora cada 11 de abril en reconocimiento a uno de los pilares históricos de la agricultura nacional y a los miles de productores que sostienen la caficultura.

Origen y significado de la fecha

La conmemoración busca resaltar la importancia del café como símbolo cultural y motor económico, además de reconocer el trabajo de agricultores, tostadores, exportadores y demás actores de la cadena productiva.

El café llegó a la isla en el siglo XVIII y desde entonces se consolidó como uno de los cultivos más importantes del país. Regiones como Barahona, el Cibao, la Cordillera Central y la Sierra de Neiba son reconocidas por producir granos de alta calidad, valorados en mercados internacionales por su perfil aromático.

Un sector entre avances y desafíos

El café dominicano atraviesa un escenario de contrastes. Por un lado, registra avances en exportaciones y posicionamiento internacional; por otro, enfrenta retos estructurales en el mercado local.

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Las exportaciones del grano han mostrado un crecimiento significativo en los últimos años, con cifras récord que reflejan una mayor demanda externa. A nivel global, el consumo de café continúa en aumento, consolidándose como una de las bebidas más consumidas del mundo.

Sin embargo, en el ámbito interno persiste una realidad preocupante: una alta proporción del café consumido en el país es importado, lo que evidencia una brecha entre la producción nacional y la demanda local.

A pesar de esto, autoridades del sector han señalado que el país avanza hacia la recuperación de la autosuficiencia cafetalera, impulsada por nuevas variedades más productivas y programas de renovación de cultivos.

Más que tradición: sus beneficios

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Además de su valor cultural y económico, el café cuenta con respaldo científico por sus efectos positivos en la salud, cuando se consume con moderación:

Salud cardiovascular: Su consumo moderado se asocia con menor riesgo de enfermedades del corazón.

Su consumo moderado se asocia con menor riesgo de enfermedades del corazón. Función cognitiva: Mejora la concentración, el estado de alerta y el rendimiento mental.

Mejora la concentración, el estado de alerta y el rendimiento mental. Antioxidantes: Es una fuente importante que ayuda a combatir el estrés oxidativo.

Es una fuente importante que ayuda a combatir el estrés oxidativo. Diabetes tipo 2: Estudios lo vinculan con menor riesgo de desarrollar esta enfermedad.

Estudios lo vinculan con menor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Metabolismo: Puede estimular la quema de grasas y el rendimiento físico.

No obstante, el exceso de cafeína puede generar efectos adversos como ansiedad o insomnio.

El café como identidad nacional

Más allá de los números, el café es parte del tejido social dominicano. Desde el tradicional “cafecito” ofrecido al visitante hasta las conversaciones en colmados y hogares, esta bebida representa hospitalidad, encuentro y tradición.

Las variedades cultivadas en el país, como Typica y Caturra, junto a nuevas cepas mejoradas, producen perfiles de taza con notas achocolatadas, frutales y florales, posicionando al café dominicano en el segmento de especialidad.

En este Día Nacional del Café, la celebración trasciende la taza: es un reconocimiento al campo, a la cultura y a una tradición que sigue siendo parte esencial de la identidad dominicana.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más