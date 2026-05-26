El presidente Luis Abinader anunció este martes una intervención integral para transformar Boca Chica mediante una inversión público-privada superior a los RD$ 20 mil millones, con el objetivo de convertir el municipio en un importante polo turístico, económico, logístico y de innovación, al tiempo que mejora la calidad de vida de sus habitantes.

Durante la presentación del Plan Integral de Desarrollo de Boca Chica, el mandatario afirmó que la iniciativa representa una visión de país orientada a generar oportunidades, crecimiento ordenado e inclusión social.

“No se trata de una obra aislada, sino de una transformación planificada donde convergen el Gobierno, el sector privado y la comunidad para construir un futuro sostenible”, expresó.

Inversión

Entre las principales acciones anunciadas figura una inversión superior a RD$ 11 mil millones ejecutada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados para desarrollar un sistema de alcantarillado sanitario, una planta de tratamiento y un emisor submarino que permitirá proteger la playa de Boca Chica, mejorar la calidad de las aguas subterráneas y garantizar un desarrollo ambientalmente responsable.

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El plan también incluye importantes obras viales, como la extensión de la avenida Ecológica hasta el Puerto Multimodal Caucedo, la conclusión de la marginal de Las Américas y el asfaltado de más de 125 kilómetros de calles, con el propósito de mejorar la conectividad y facilitar la llegada de nuevas inversiones.

En materia de espacios públicos, el Gobierno intervendrá la calle Duarte, el parque municipal, la parroquia San Rafael Arcángel, la plaza de vendedores y desarrollará el futuro malecón de Andrés. Asimismo, los terrenos del antiguo Ingenio Boca Chica serán convertidos en un amplio parque recreativo con instalaciones deportivas, senderos, anfiteatro y áreas familiares.

Costa Blanca

Como parte del proyecto de revitalización, se desarrollará Costa Blanca, una iniciativa privada que incluirá áreas residenciales, comerciales y recreativas, además de un hotel y un parque lineal de playa de aproximadamente 38 mil metros cuadrados abierto al público. El proyecto contempla además la reubicación organizada de vendedores playeros en un espacio adecuado para el desarrollo de sus actividades.

En el ámbito social, el mandatario destacó la construcción de nuevas estancias infantiles, centros educativos, el Politécnico Ave María de 44 aulas y programas de capacitación junto a Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. También anunció la reconstrucción de la emergencia del hospital municipal, la construcción del Hospital Pediátrico San Andrés y nuevas instalaciones deportivas.

Abinader informó además sobre un plan de fortalecimiento eléctrico que contempla la ampliación de la subestación de Boca Chica, nuevos alimentadores para reducir sobrecargas, modernización de redes, instalación de 5,145 luminarias LED inteligentes y la regularización de miles de usuarios.

Títulos de propiedad

Otro componente importante del programa será la entrega de títulos de propiedad a más de 2,000 familias, una medida que, según explicó el mandatario, brindará seguridad jurídica y fortalecerá el patrimonio de los beneficiarios.

Durante el acto, el ministro sin cartera y director del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención Burgos, calificó las iniciativas como una transformación histórica que posicionará a Boca Chica entre los principales polos económicos, turísticos y logísticos del país.

Por su parte, Tania Ramírez, líder del proyecto Costa Blanca, afirmó que Boca Chica vive un proceso de renacimiento respaldado por inversiones públicas y privadas que superan los US$1,700 millones y que fortalecerán el potencial turístico y económico de la zona.

La actividad contó con la presencia del expresidente Hipólito Mejía, el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, ministros, legisladores, autoridades municipales y representantes del sector empresarial.

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