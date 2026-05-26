El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) incrementó y mantiene los niveles de alerta ante la posibilidad de inundaciones repentinas (urbanas y rurales), crecidas de ríos, arroyos y cañadas, y deslizamientos de tierra, debido a las lluvias registradas en los últimos días y a las condiciones meteorológicas previstas para la tarde y noche de este martes.

Según el informe, los boletines meteorológico e hidrológico de INDOMET e INDRHI indican que una vaguada, el paso de una onda tropical al sur de la isla y los efectos locales del calentamiento diurno generarán aguaceros localmente muy fuertes, con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas.

En vivo: seguimiento a las lluvias sobre República Dominicana

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Provincias bajo alerta

Alerta amarilla

María Trinidad Sánchez

Sánchez Ramírez

Santo Domingo

Distrito Nacional

San Cristóbal

La Altagracia

El Seibo

Hato Mayor

San Pedro de Macorís

Monseñor Nouel

La Vega

Monte Plata

Alerta verde

Duarte (en especial el Bajo Yuna)

Peravia

San José de Ocoa

Samaná

Santiago

La Romana

Suben a 12 las provincias en alerta amarilla y seis en verde por lluvias por inundaciones. Foto: Fuente externa/Acento.com.do

Prohíben uso de ríos y advierten por descarga en el Nizao

El COE reiteró que la población debe abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, así como evitar balnearios en provincias bajo alerta, debido a la turbiedad y el aumento del caudal.

Además, informó que la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) realizará maniobras operativas en la cuenca de la presa de Valdesia, por lo que habrá una descarga controlada a través de las compuertas del contraembalse Las Barías, con un aporte aproximado de 85 m³/s hacia la cuenca del río Nizao. La advertencia abarca el tramo desde la presa de Aguacate hasta la desembocadura del Nizao en Playa Palenque, incluyendo comunidades y balnearios aguas abajo.

El organismo también instruyó a los cuerpos de respuesta a tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad de las comunidades ubicadas en la ribera del Nizao, y pidió a los conductores extremar precauciones por la reducción de visibilidad a causa de las lluvias.

Para reportes y asistencia, el COE recomendó mantenerse en contacto con los organismos de socorro a través del 809-472-0909, el 9-1-1 y el *462.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más