El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) incrementó y mantiene los niveles de alerta ante la posibilidad de inundaciones repentinas (urbanas y rurales), crecidas de ríos, arroyos y cañadas, y deslizamientos de tierra, debido a las lluvias registradas en los últimos días y a las condiciones meteorológicas previstas para la tarde y noche de este martes.
Según el informe, los boletines meteorológico e hidrológico de INDOMET e INDRHI indican que una vaguada, el paso de una onda tropical al sur de la isla y los efectos locales del calentamiento diurno generarán aguaceros localmente muy fuertes, con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas.
En vivo: seguimiento a las lluvias sobre República Dominicana
Provincias bajo alerta
Alerta amarilla
- María Trinidad Sánchez
- Sánchez Ramírez
- Santo Domingo
- Distrito Nacional
- San Cristóbal
- La Altagracia
- El Seibo
- Hato Mayor
- San Pedro de Macorís
- Monseñor Nouel
- La Vega
- Monte Plata
Alerta verde
- Duarte (en especial el Bajo Yuna)
- Peravia
- San José de Ocoa
- Samaná
- Santiago
- La Romana
Prohíben uso de ríos y advierten por descarga en el Nizao
El COE reiteró que la población debe abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, así como evitar balnearios en provincias bajo alerta, debido a la turbiedad y el aumento del caudal.
Además, informó que la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) realizará maniobras operativas en la cuenca de la presa de Valdesia, por lo que habrá una descarga controlada a través de las compuertas del contraembalse Las Barías, con un aporte aproximado de 85 m³/s hacia la cuenca del río Nizao. La advertencia abarca el tramo desde la presa de Aguacate hasta la desembocadura del Nizao en Playa Palenque, incluyendo comunidades y balnearios aguas abajo.
El organismo también instruyó a los cuerpos de respuesta a tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad de las comunidades ubicadas en la ribera del Nizao, y pidió a los conductores extremar precauciones por la reducción de visibilidad a causa de las lluvias.
Para reportes y asistencia, el COE recomendó mantenerse en contacto con los organismos de socorro a través del 809-472-0909, el 9-1-1 y el *462.
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