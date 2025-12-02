La plataforma Ciudadanía Fémina puso a circular el "Manual para romper el algoritmo: Antídotos de sororidad para desmantelar y repeler la violencia digital contra las mujeres, adolescentes y niñas", herramienta con la cual promueve estrategias de autocuidado digital y el desarrollo de habilidades para usar Internet de manera más segura.

El manual surge como una respuesta urgente ante la crisis de la violencia de género digital, un fenómeno expansivo y complejo que afecta a la vida de las mujeres, especialmente a las dedicadas al oficio del periodismo, la política y las artes, entre otras profesionales con incidencia pública.

Durante un acto académico desarrollado en el auditorio de UTESA, el cual incluyó un panel, relatoría de testimonios y la presentación del manual, se resaltó que los algoritmos, basados en el aprendizaje profundo (deep learning), son un terreno fértil para los deepfakes, creados y utilizados para profundizar el control social de las mujeres mediante una "retórica disciplinaria" que amplifica el odio.

La campaña “Romper el algoritmo en contra del silencio digital", difundida desde septiembre pasado, representa el compromiso de "levantar la voz frente a las campañas difamatorias" que ha afectado periodistas, académicas y artistas dominicanas, a fin de empoderar a través de herramientas necesarias para vivir sin violencia digital.

Las autoras del manual demuestran que la conexión humana y la acción colectiva son más poderosas que las estructuras tecnológicas diseñadas para aislar, silenciar y someter a las mujeres a los cibercontroles patriarcales.

Esta herramienta ofrece 10 consejos de autocuidado digital que buscan transformar el miedo en resistencia y prevenir los ataques.

Exigencias de cambio institucional

Una encuesta piloto realizada a 25 mujeres periodistas dominicanas —cuyas experiencias guiaron el manual— reveló que el 100% exige cambios institucionales y educativos para erradicar esta problemática.

Las demandas clave incluyen que las plataformas tecnológicas asuman mayor responsabilidad, implementando mecanismos efectivos para detectar, prevenir y sancionar el acoso digital. Además, que se impulsen "leyes más claras y contundentes" que reconozcan la violencia digital como violencia de género, con rutas accesibles para denunciar y recibir apoyo.

También, la promoción de una "educación digital con enfoque de género desde edades tempranas", para que se aprenda a convivir sin reproducir violencias.

El manual "Manual para romper el algoritmo: Antídotos de sororidad para desmantelar y repeler la violencia digital contra las mujeres, adolescentes y niñas", fue elaborado por un equipo de autoras integrado por Marien Aristy Capitán, Karla Báez, Shaddai Eves, Susana Gautreau, Milagros Germán, Elvira Lora, Altagracia Salazar y Millizen Uribe. La investigación y documentación estuvo a cargo de CiudadaniaFemina.com.do, con la revisión de contenido de la doctora María Josefina Cantisano. El diseño y la comunicación visual fueron realizados por Doble A; la producción audiovisual fue de Ligh Cashing.co, aportando coherencia y fuerza gráfica a esta primera guía de sororidad en la República Dominicana.

“Te invitamos a ROMPER EL ALGORITMO. Porque juntas somos invencibles”. Descarga el manual aquí.

