El financiamiento público, el déficit habitacional y la ejecución del Plan Decenal de Viviendas 2022-2032 figuran entre los principales desafíos de República Dominicana para garantizar el acceso a una vivienda adecuada, según las discusiones de un seminario nacional que reunió a 80 representantes del Estado, la academia, organizaciones sociales y comunidades.
El debate planteó la necesidad de ampliar el enfoque de las políticas habitacionales para que no se limiten a la construcción de unidades residenciales, sino que incorporen la planificación territorial, el acceso a servicios públicos, la seguridad jurídica y la participación de las comunidades.
En ese sentido, los participantes destacaron que las soluciones habitacionales deben tomar en cuenta las condiciones de los territorios y las necesidades de las poblaciones, con participación de los gobiernos locales, las instituciones públicas, la academia y las organizaciones sociales.
Durante el encuentro "Vivienda y hábitat en República Dominicana: cinco años de avances, desafíos y perspectivas", los participantes examinaron la situación habitacional del país y los retos que enfrenta la política pública para responder tanto al déficit cuantitativo —la falta de unidades habitacionales— como al cualitativo, relacionado con las condiciones de las viviendas existentes.
Entre los temas abordados estuvieron el acceso al suelo, la disponibilidad de servicios básicos, la seguridad en la tenencia de las propiedades y la inversión pública destinada a vivienda social.
Uno de los puntos centrales fue la implementación del Plan Decenal de Viviendas 2022-2032, cuya ejecución, de acuerdo con los planteamientos expuestos durante el seminario, requiere recursos presupuestarios suficientes, coordinación entre instituciones y mecanismos de seguimiento que permitan medir sus resultados.
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