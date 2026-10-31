El financiamiento público, el déficit habitacional y la ejecución del Plan Decenal de Viviendas 2022-2032 figuran entre los principales desafíos de República Dominicana para garantizar el acceso a una vivienda adecuada, según las discusiones de un seminario nacional que reunió a 80 representantes del Estado, la academia, organizaciones sociales y comunidades.

El debate planteó la necesidad de ampliar el enfoque de las políticas habitacionales para que no se limiten a la construcción de unidades residenciales, sino que incorporen la planificación territorial, el acceso a servicios públicos, la seguridad jurídica y la participación de las comunidades.

En ese sentido, los participantes destacaron que las soluciones habitacionales deben tomar en cuenta las condiciones de los territorios y las necesidades de las poblaciones, con participación de los gobiernos locales, las instituciones públicas, la academia y las organizaciones sociales.

Durante el encuentro "Vivienda y hábitat en República Dominicana: cinco años de avances, desafíos y perspectivas", los participantes examinaron la situación habitacional del país y los retos que enfrenta la política pública para responder tanto al déficit cuantitativo —la falta de unidades habitacionales— como al cualitativo, relacionado con las condiciones de las viviendas existentes.

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Entre los temas abordados estuvieron el acceso al suelo, la disponibilidad de servicios básicos, la seguridad en la tenencia de las propiedades y la inversión pública destinada a vivienda social.

Uno de los puntos centrales fue la implementación del Plan Decenal de Viviendas 2022-2032, cuya ejecución, de acuerdo con los planteamientos expuestos durante el seminario, requiere recursos presupuestarios suficientes, coordinación entre instituciones y mecanismos de seguimiento que permitan medir sus resultados.

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