El Ministerio de Defensa inauguró nuevas instalaciones militares y convirtió el programa Ciudad Tranquila (CIUTRAN) en un Regimiento Mixto de Policía Militar, una estructura permanente que tendrá entre sus funciones apoyar a la Policía Nacional en labores de patrullaje preventivo, control de multitudes y protección de instalaciones críticas.

La transformación fue presentada durante un acto encabezado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en representación del presidente Luis Abinader, y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre.

De acuerdo con las autoridades militares, el cambio busca dotar a CIUTRAN de una estructura orgánica permanente, con cadena de mando definida y unidades especializadas, en sustitución del modelo de fuerza de tarea bajo el cual operaba desde 2006.

La reorganización fue dispuesta mediante la Resolución núm. 09-2025 del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, emitida el 11 de diciembre de 2025.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Entre las funciones asignadas al nuevo regimiento figuran las operaciones de apoyo a la seguridad ciudadana, patrullaje preventivo, operaciones urbanas, control de multitudes y asistencia a las autoridades civiles. También podrá participar en la protección de instalaciones consideradas críticas.

Instalaciones para 350 soldados

Como parte de la reorganización, el Ministerio de Defensa inauguró una infraestructura de 2,011 metros cuadrados, construida en un período de 11 meses y 25 días, con capacidad para alojar a 350 militares.

El recinto dispone de comedores para oficiales y alistados, cocina industrial, cámaras frigoríficas, salón multiuso, áreas sanitarias, depósitos y oficinas administrativas.

La institución no detalló en el comunicado el costo de la construcción ni la inversión total destinada a la transformación y equipamiento de la unidad.

Nuevos vehículos y armamento

El relanzamiento de CIUTRAN también incluye la incorporación de vehículos y equipos militares. Según el Ministerio de Defensa, la unidad recibió diez camionetas para patrullaje, cuatro camiones para transporte de personal y motocicletas.

El equipamiento incluye fusiles IWI ARAD calibre 5.56, ametralladoras Negev del mismo calibre, escopetas y otros equipos especializados. También fueron entregados uniformes confeccionados por la Industria Militar Dominicana.

La dotación de estos recursos amplía la capacidad de movilidad y despliegue del regimiento, aunque las autoridades no precisaron la cantidad total de armas entregadas ni el presupuesto destinado a su adquisición.

Formación en derechos humanos y uso de la fuerza

El Ministerio de Defensa informó que los integrantes de la unidad recibirán entrenamiento especializado en operaciones de policía militar. Parte de esa preparación incluye la formación de oficiales en la Escuela de Policía Militar de Colombia.

Según explicó Fernández Onofre, los programas contemplan capacitación en derechos humanos y uso proporcional de la fuerza, aspectos relevantes para una unidad militar que participará en operaciones vinculadas con la seguridad ciudadana y el contacto directo con civiles.

El ministro exhortó a los integrantes del regimiento a actuar con disciplina, profesionalidad y respeto a la ciudadanía, conforme a las disposiciones constitucionales y legales.

Ciudad Tranquila comenzó a operar en 2006 como una fuerza de tarea militar para apoyar las acciones de seguridad. Con su conversión en regimiento, las Fuerzas Armadas establecen una estructura permanente para desarrollar ese tipo de operaciones.

La inauguración contó con la presencia de integrantes del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, el director general de la Policía Nacional, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el director general de Migración, entre otras autoridades civiles y militares.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más