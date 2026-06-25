La defensa de los querellantes en el caso Nido calificó como "tácticas dilatorias" las incidencias que provocaron el aplazamiento del juicio de fondo hasta el próximo 22 de julio, luego de que el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogiera la solicitud de posponer la audiencia debido a que el imputado Emmanuel Rivera aún no cuenta con un defensor público asignado.

El Ministerio Público explicó que la designación de un abogado constituye un derecho fundamental del acusado, razón por la cual solicitó el aplazamiento del proceso. El tribunal acogió el pedimento y fijó para el 22 de julio, a las 9:00 de la mañana, la continuación del juicio.

Al concluir la audiencia, el abogado de los querellantes, Belandito Montero Morillo, sostuvo que la suspensión responde a una estrategia procesal de la defensa de los imputados.

"Son tácticas dilatorias, lo que nosotros conocemos en el derecho como chicanas. Todos sabemos, como abogados, qué es lo que ellos quieren conseguir", expresó.

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Morillo explicó que solicitó al tribunal que dejara constancia en acta de que la suspensión fue a solicitud de los imputados, con el objetivo de que ese aplazamiento sea computado como responsabilidad de esa parte procesal.

Asimismo, adelantó que en las próximas incidencias del proceso exigirán que los más de 334 querellantes estén debidamente notificados antes de conocer cualquier solicitud, como un eventual cese de la medida de coerción.

"Debe constar que los más de 334 querellantes estén notificados. Si no están notificados, no se va a poder conocer el cese y entonces la audiencia tendrá que ser suspendida", indicó.

Por su parte, el abogado Ricardo Alcántara Méndez calificó el expediente como un caso complejo y cuestionó que la falta de representación legal de los imputados por parte de la Defensa Pública haya obligado a aplazar nuevamente el proceso.

"Este es un caso macro que todo el país conoce. Sin embargo, hemos visto las chicanas que utiliza la defensa de Emmanuel Rivera y los demás imputados. Nos preocupa que la falta de un defensor público sea motivo de aplazamiento, tomando en cuenta los recursos que invierte el sistema judicial para trasladar a un interno y organizar una audiencia de esta magnitud", manifestó.

Ordenan arresto de imputada declarada en rebeldía

Durante la audiencia también se conocieron varios incidentes procesales. La defensa de uno de los imputados solicitó autorización para depositar por escrito pruebas que pretende incorporar al juicio, petición que será conocida durante el desarrollo del proceso.

Además, el Ministerio Público informó que la imputada Rosa María Sánchez no compareció a la audiencia pese a haber sido debidamente citada. En consecuencia, el tribunal la declaró en rebeldía y ordenó su arresto para garantizar su comparecencia ante la justicia.

Al finalizar la jornada, el tribunal dejó convocadas a todas las partes presentes para la próxima audiencia, pautada para el 22 de julio, cuando se espera continuar con el conocimiento del juicio de fondo del caso Nido.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más