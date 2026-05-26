El ministro de Defensa de la República Dominicana, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), afirmó que más de 4.000 miembros de las Fuerzas Armadas participan diariamente en tareas de apoyo a la seguridad en todo el territorio nacional, como parte del esquema de coordinación que —según explicó— se revisa cada semana.

“Diariamente más de cuatro mil miembros de las Fuerzas Armadas apoyan la tarea de seguridad en todo el territorio nacional. Eso es día por día, en todas las provincias del país”, sostuvo el funcionario, al referirse al despliegue que acompaña las operaciones de seguridad.

Fernández Onofre indicó además que el trabajo se articula en encuentros periódicos. “La tarea que estamos todos los lunes participando en las reuniones de Fuerza y Tarea”, dijo, en alusión a los espacios de coordinación.

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Durante el intercambio con la prensa, periodistas cuestionaron la efectividad de las medidas y plantearon que, “por lo visto”, el refuerzo no habría dado resultado.

Ante esos planteos, el ministro respondió que el Gobierno continuará intensificando el esfuerzo operativo. “Seguiremos trabajando cada día con más fuerza y con más ahínco para garantizar la seguridad de la ciudadanía”, afirmó, y adelantó que se integrarán más efectivos para reforzar el despliegue.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más