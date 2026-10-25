El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó este domingo que gestiona el retorno a República Dominicana de cuatro ciudadanos dominicanos que viajaron a Rusia con la intención de incorporarse a sus Fuerzas Armadas, pero que finalmente decidieron no firmar contrato con el Ministerio de Defensa ruso.

Según informó la Cancillería en sus redes sociales, los cuatro dominicanos contactaron a la Embajada dominicana en Moscú el pasado 23 de octubre, después de comunicar a las autoridades militares rusas que no seguirían adelante con el proceso de incorporación.

De acuerdo con la versión oficial, el Ministerio de Defensa ruso les proporcionó pasajes aéreos para trasladarse a Moscú, donde serían recibidos por representantes diplomáticos dominicanos.

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A su llegada al aeropuerto, funcionarios de la embajada los acompañaron hasta la sede diplomática, donde recibieron alimentación, hospedaje y asistencia logística.

El canciller Víctor Bisonó instruyó la compra de los pasajes para su regreso al país, en coordinación con el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz Vargas.

El Mirex aseguró que los cuatro permanecieron en un lugar seguro durante el proceso y que no estuvieron expuestos a amenazas contra su integridad, según la información divulgada por la institución.

Seguimiento a dominicanos vinculados al conflicto en Ucrania

La gestión del retorno se produce en medio de las actuaciones de la Cancillería para asistir a dominicanos que han viajado a Rusia y que, según denuncias e informaciones conocidas previamente, han terminado vinculados al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

En publicaciones anteriores, el Mirex había informado sobre el seguimiento a 20 dominicanos en territorio ruso y sobre la contratación de asesoría legal en ese país para asistir a ciudadanos vinculados al conflicto.

Acento también ha publicado el testimonio de una madre dominicana que denunció la situación de su hijo, quien habría sido reclutado por el Ejército ruso.

En el caso de los cuatro ciudadanos cuyo retorno se gestiona ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores no precisó en su comunicado cuándo llegarían a República Dominicana ni ofreció detalles sobre las circunstancias individuales que los llevaron a desistir de firmar los contratos militares.

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