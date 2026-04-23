Un día como hoy, sin grandes expectativas ni producción elaborada, se subió a YouTube un video que marcaría un antes y un después en la historia de internet. Lo que comenzó como un simple experimento terminó dando paso a una de las plataformas más influyentes del mundo, transformando para siempre la forma en que las personas crean, consumen y comparten contenido digital.

El origen de YouTube

La idea de YouTube surgió en 2005 como una solución para compartir videos fácilmente en internet, algo que en ese momento resultaba complicado para la mayoría de los usuarios. Karim, junto a Chad Hurley y Steve Chen, desarrolló el sitio que rápidamente ganó popularidad a nivel global.

Con el paso del tiempo, YouTube evolucionó hasta convertirse en una herramienta esencial para el entretenimiento, la educación, el periodismo y la creación de contenido.

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De un video simple a una plataforma global

Lo que comenzó como un experimento terminó convirtiéndose en una de las plataformas más influyentes del mundo. Actualmente, YouTube es el segundo sitio web más visitado a nivel global, solo por detrás de Google.

Las cifras reflejan el enorme alcance que ha alcanzado desde aquel primer video:

Más de 2,700 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo.

de usuarios activos mensuales en todo el mundo. Más de 1,000 millones de horas de video vistas cada día.

de horas de video Más de 500 horas de contenido subidas cada minuto.

de contenido subidas cada minuto. Aproximadamente 14,800 millones de videos alojados en la plataforma.

Así YouTube pasó de ser un sitio para compartir videos caseros a convertirse en un ecosistema digital donde conviven creadores, empresas, medios de comunicación y audiencias globales.

Un momento crucial en la historia digital

Aunque el primer video en YouTube no fue producido con fines comerciales ni virales, hoy representa el punto de partida de una industria multimillonaria. Actualmente, millones de personas suben contenido diariamente, convirtiéndola en una de las plataformas más influyentes del mundo.

El primer video no solo muestra un momento cotidiano, sino que simboliza el inicio de una nueva era en la comunicación digital, donde cualquier persona puede crear y compartir contenido con una audiencia global.

¿Cuál fue el primer video publicado en YouTube?

El primer video publicado en YouTube se titula Me at the zoo y fue subido el 23 de abril de 2005 por Jawed Karim, uno de los creadores de la plataforma.

En el breve video, Karim aparece frente a unos elefantes en el zoológico de San Diego, comentando de manera espontánea sobre las características de sus trompas. Aunque el contenido es sencillo y sin edición, se convirtió en un hito digital al ser el primer material compartido en la plataforma.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más