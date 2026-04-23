La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, condenó el asesinato del chofer de un camión compactador de basura, Delvy Carlos Abreu Quezada, y reclamó que se aplique “todo el peso de la ley” contra los responsables.

“Eso la verdad que es muy doloroso, inaceptable”, expresó Peña en una breve declaración.

La funcionaria sostuvo que el país espera que las autoridades actúen con firmeza ante un hecho que, afirmó, “no tiene calificativo”.

“Y lo que nosotros estamos esperando [es] que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de ese hecho”. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad. Raquel Peña, vicepresidenta de la República.

El caso ha generado conmoción pública y reacciones de distintos sectores por la violencia con la que se produjo el ataque.

El homicidio ocurrió luego de un conflicto de tránsito que escaló de manera violenta: el chofer habría sido perseguido por varios individuos y atacado con armas blancas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Santiago, donde finalmente perdió la vida.

La declaración de la vicepresidenta se suma a los llamados a que el crimen no quede impune y a que se fortalezcan los mecanismos para prevenir episodios de violencia en las vías públicas, en un contexto en el que el hecho —por su brutalidad— ha reabierto el debate sobre la convivencia y la seguridad en el tránsito.

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