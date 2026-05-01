La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) ejecuta este viernes 1 de mayo trabajos de mantenimiento preventivo y reemplazo de estructuras deterioradas en la línea de transmisión de 69 kV que conecta Sabaneta con San Juan, lo que provocará interrupciones en el suministro eléctrico durante cinco horas en esa zona del sur del país.

Quiénes se verán afectados y por cuánto tiempo

Los trabajos, programados entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m., impactarán de forma directa a la comunidad de Sabaneta y de manera parcial a distintos sectores de la provincia San Juan. También quedará fuera de servicio la Central Hidroeléctrica Sabaneta, lo que añade una dimensión más amplia al corte, al involucrar infraestructura de generación.

La ETED no precisó en su comunicado cuáles sectores específicos de San Juan sufrirán afectaciones parciales ni si existen planes de contingencia para garantizar el suministro a través de otras rutas del sistema de transmisión.

Mantenimiento rutinario en una red que acumula deterioro

Según la empresa estatal, la intervención forma parte de su programa de mantenimiento preventivo, orientado a prolongar la vida útil de las infraestructuras, reducir el riesgo de fallas imprevistas y mejorar la calidad del servicio. El reemplazo de estructuras deterioradas en la línea de 69 kV apunta a uno de los problemas recurrentes del sistema de transmisión dominicano: la antigüedad y el desgaste de componentes clave que, si no se atienden a tiempo, derivan en apagones no programados de mayor duración e impacto.

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La ETED ha intensificado en las últimas semanas su calendario de mantenimientos programados en distintas regiones del país. Solo en abril, la empresa ejecutó intervenciones similares en líneas de transmisión de Hato Mayor, Santiago, Azua, San Cristóbal y la región sur, siguiendo un patrón de trabajo que busca anticiparse a fallas estructurales antes del período de mayor demanda energética.

El sur, una zona históricamente vulnerable

La provincia San Juan y sus municipios aledaños han enfrentado históricamente un servicio eléctrico irregular, condicionado tanto por la calidad de la infraestructura de transmisión como por la capacidad de distribución local. Los cortes programados, aunque necesarios, se suman a las interrupciones no planificadas que afectan cotidianamente a los usuarios de esa región.

La Central Hidroeléctrica Sabaneta, que también se verá afectada durante los trabajos, es parte del parque de generación renovable del país. Su desconexión temporal, aunque prevista dentro de los márgenes operativos del sistema, refleja la interdependencia entre la red de transmisión y las fuentes de energía limpia que el Estado dominicano busca potenciar en el marco de su agenda de transición energética.

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