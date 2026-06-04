Corpus Christi en RD: la tradición que hoy volvió a mezclar fe, alfombras de flores y devoción popular

Como cada año, y sesenta días después del Domingo de Resurrección, miles de católicos dominicanos salieron a las calles para celebrar Corpus Christi, una de las solemnidades más importantes de la Iglesia católica. Sin embargo, más allá de su significado litúrgico, la festividad se ha convertido también en una expresión cultural donde convergen la fe, las tradiciones comunitarias y las manifestaciones populares que han acompañado al pueblo dominicano durante décadas.

Las procesiones encabezadas por sacerdotes y obispos, la decoración de calles y templos, los altares improvisados en esquinas y viviendas, así como las alfombras de flores que en algunas comunidades adornan el recorrido del Santísimo Sacramento, forman parte de una celebración que mantiene vivo un patrimonio religioso y cultural transmitido de generación en generación.

La festividad, cuyo nombre significa "Cuerpo de Cristo", conmemora para los católicos la presencia de Jesús en la Eucaristía y constituye una manifestación pública de adoración a este sacramento. En República Dominicana conserva además la categoría de día feriado y de precepto para los fieles.

Corpus Christi en República Dominicana: procesiones, flores y expresiones de fe

Para el padre Máximo Rafael Pérez Patiño, párroco de la parroquia San Francisco Javier y director de la Casa de Oración de la avenida 27 de Febrero, la esencia de la celebración radica en la adoración pública de Cristo presente en la Eucaristía.

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"Es una fiesta muy especial. Aquí en República Dominicana es solemne, es día de precepto. No se trabaja, sino que es un día dedicado a la adoración de nuestro Señor Jesucristo, presente en su cuerpo y su sangre en la Eucaristía", explicó.

Según el sacerdote, la celebración no se limita al jueves de Corpus Christi. En muchas parroquias se realiza previamente un triduo de preparación, durante el cual los fieles reflexionan sobre el significado de la Eucaristía, considerada por la Iglesia como el sacramento central de la vida cristiana.

La expresión más visible de la festividad son las procesiones. En barrios urbanos y comunidades rurales, los fieles acompañan al sacerdote o al obispo mientras este porta la custodia con el Santísimo Sacramento. Durante el recorrido se elevan cánticos, oraciones y expresiones de devoción.

"Se hace una manifestación pública de adoración a Cristo en la Eucaristía. Las personas salen en procesión por las calles manifestando con alegría ese amor a Jesús presente en la Eucaristía", señaló Pérez Patiño.

Una tradición con raíces históricas

La costumbre de adornar las calles para el paso de las procesiones tiene profundas raíces históricas. Durante la época colonial, las autoridades exigían que balcones, ventanas y fachadas fueran limpiados y decorados para recibir el paso del Corpus Christi. Las procesiones incluían altares, flores, cánticos y representaciones religiosas, convirtiéndose en uno de los eventos más solemnes del calendario colonial.

Aunque los tiempos han cambiado, muchas de esas expresiones permanecen. En algunas comunidades dominicanas todavía se colocan pequeños altares en las aceras o frente a las viviendas. En otros lugares, los fieles lanzan pétalos de rosas o decoran el recorrido con arreglos florales.

"Hay lugares donde ponen alfombras, otros van lanzando rosas al paso de nuestro Señor Jesucristo. También se colocan pequeños altares donde la procesión se detiene para reflexionar sobre la palabra de Dios", relató el sacerdote.

Las alfombras de flores o de aserrín coloreado constituyen una de las expresiones más llamativas de la festividad en distintas partes del mundo y también han encontrado espacio en algunas comunidades dominicanas, donde vecinos y grupos parroquiales participan en su elaboración como una muestra de devoción.

Entre la doctrina y la tradición popular

Junto a las expresiones religiosas, Corpus Christi también ha estado acompañado por creencias populares que forman parte del imaginario dominicano.

Una de las más conocidas es la fábula de "cuando el burro habló", una historia transmitida oralmente durante generaciones y que sostiene que un animal habló para reprender a su amo por trabajar en un día sagrado. La Iglesia católica aclara que se trata de una tradición popular sin fundamento doctrinal, pero reconoce su arraigo cultural en el país.

Estas narraciones reflejan cómo la festividad ha trascendido el ámbito estrictamente religioso para integrarse a la memoria colectiva de numerosas comunidades.

Una celebración que sigue viva

En una sociedad cada vez más marcada por la inmediatez y la secularización, Corpus Christi continúa convocando a miles de personas en parroquias y diócesis de todo el país.

Para el padre Pérez Patiño, el verdadero sentido de la celebración va más allá del aspecto folclórico.

"No es solamente salir en procesión y quedarse en el folclor. Es llevar al creyente a un compromiso de fe y manifestar públicamente que cree en la presencia de Jesús en la Eucaristía", afirmó.

Entre flores, campanas, cantos y procesiones, Corpus Christi mantiene así su doble dimensión en República Dominicana: una solemnidad religiosa profundamente arraigada y una tradición cultural que sigue recorriendo las calles del país cada año.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más