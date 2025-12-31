La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) informaron que fue restablecido el servicio del acueducto Cibao Central tras la reparación de una avería en la tubería de aducción que afectó el suministro de agua potable desde el pasado jueves.

El retorno del servicio inició de forma gradual la noche del lunes 30 de diciembre, a partir de las 10:00 p. m., luego de concluir los trabajos en la línea afectada, según las entidades.

La intervención comenzó el jueves 25 a las 12:30 p. m., cuando la Coraasan activó su protocolo de intervención en coordinación con los contratistas responsables de la obra.

Las instituciones indicaron que se trató de un evento no previsible, debido a la importancia estratégica de la infraestructura para el suministro regional.

La avería impactó el servicio en Santiago, Tamboril, Licey al Medio, la provincia Espaillat y otras comunidades aledañas.

La reparación fue ejecutada por la Coraasan, junto al Grupo Estrella y el Consorcio AlcarAW, con el despliegue de personal técnico, equipos especializados y recursos logísticos.

El Inapa participó en la coordinación técnica de los trabajos a través de sus equipos especializados, incluyendo su dirección general.

Las autoridades señalaron que este tipo de situaciones forma parte de las infraestructuras hidráulicas de gran escala y destacaron la coordinación interinstitucional en la respuesta.

Sin embargo, no indicaron las causas específicas de la avería, ni si esta estuvo vinculada a fallas estructurales, desgaste de la tubería o intervención externa.

Tampoco ofrecieron información sobre el número de usuarios impactados durante la interrupción del servicio.

Indicaron que el suministro de agua potable continuará normalizándose de manera progresiva para reducir las afectaciones a la población durante las festividades de fin de año.

