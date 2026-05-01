El Consejo Consultivo de la Lotería Nacional emitió un pronunciamiento público en el que reiteró su respaldo al Decreto 197-26, firmado por el presidente Luis Abinader, que reactiva el Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería, puntos de venta, agencias, bancas de apuestas y demás operadores de juegos de azar en la República Dominicana.

El organismo consideró que el decreto representa "la mejor vía para culminar el Plan de Regularización de Bancas de Lotería y demás Juegos de Azar", calificándolo como un reclamo histórico de la sociedad dominicana y un compromiso asumido por el Ejecutivo.

El Consejo Consultivo está integrado por el arzobispo Francisco Osorio, monseñor Jesús Castro, el economista Bernardo Vega, Federico Lalane, Efraín Castillo, Rafael Acevedo, Juan Batlle y Frank Valdez.

Un proceso de más de cuatro años

El Decreto 197-26, emitido el 15 de abril de 2026, reactiva un proceso que llevaba paralizado más de cuatro años. La iniciativa original había sido impulsada en 2022 por el entonces Ministerio de Hacienda —hoy Ministerio de Hacienda y Economía—, que fijó plazos para que los operadores del sector se adecuaran a las disposiciones legales y tributarias vigentes. Sin embargo, el alto volumen de solicitudes pendientes y el vencimiento de esos plazos dejaron el proceso inconcluso.

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Según datos oficiales, el sector cuenta con más de 93,000 establecimientos registrados en todo el país, lo que equivale aproximadamente a una banca de lotería o de apuestas deportivas por cada 328 habitantes.

Qué establece el decreto

El Decreto 197-26 tiene como objetivo culminar el proceso de depuración, validación y formalización del sector de juegos de azar. Entre sus disposiciones, fortalece la participación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en la supervisión tributaria de los operadores, con el fin de garantizar que los negocios regularizados cumplan con sus obligaciones fiscales.

La medida busca ordenar un sector que opera de forma dispersa en todo el territorio nacional y que, hasta ahora, ha funcionado en gran medida al margen de los controles formales del Estado.

El rol del Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo de la Lotería Nacional ha sido uno de los principales impulsores de este proceso de regularización. En su pronunciamiento, el organismo subrayó que su respaldo al decreto responde al compromiso institucional de velar por la transparencia, el orden y la legalidad en el sector de los juegos de azar en el país, y reafirmó su disposición de acompañar la implementación del plan hasta su culminación.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más