Conductor de inDrive muere tras ser atacado a puñaladas luego de acudir a un servicio en SDE

Un conductor que prestaba servicios a través de la plataforma inDrive murió este viernes luego de ser atacado con un arma blanca, presuntamente por varios hombres encapuchados, tras acudir a realizar un servicio en Santo Domingo Este.

De acuerdo con informaciones preliminares, el hecho se originó después de que el conductor atendiera una solicitud de transporte en el entorno de Las Américas. En circunstancias que todavía son investigadas, habría sido interceptado y atacado a puñaladas.

A pesar de las heridas, la víctima intentó buscar ayuda y dirigirse hacia el Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras. Sin embargo, terminó desplomándose en el puente peatonal ubicado frente al centro médico, donde falleció. Hasta el momento no ha sido divulgada oficialmente la identidad del conductor.

Vehículo fue encontrado abandonado

Como parte de las investigaciones, el vehículo utilizado por la víctima para prestar el servicio fue localizado posteriormente abandonado en la calle 9 con la avenida 25 de Febrero, también en Santo Domingo Este.

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Las autoridades se presentaron en los distintos puntos relacionados con el caso para recolectar evidencias y reconstruir el recorrido realizado antes y después de la agresión.

El levantamiento del cadáver quedó a cargo de las autoridades correspondientes, mientras avanzan las pesquisas para identificar y localizar a los responsables.

Tampoco se ha establecido oficialmente hasta ahora si el ataque estuvo relacionado con un intento de atraco o si existió otra motivación. Las primeras versiones señalan la participación de varios individuos encapuchados, pero las circunstancias precisas del hecho permanecen bajo investigación.

Otro conductor de inDrive murió este mes en Santo Domingo Este

El caso ocurre pocos días después de otro hecho violento en el que murió un hombre que, según residentes, también trabajaba como conductor de inDrive.

El pasado 5 de octubre, Jhoan Vladimir Frías, conocido como “Pikete”, murió durante un tiroteo registrado en Los Mina, en Santo Domingo Este. Otra persona resultó herida en ese hecho.

En ese caso, la Policía identificó a dos hombres como presuntos atacantes y señaló preliminarmente que el conflicto estaría relacionado con una agresión anterior con arma blanca. Hasta el momento no existe información que vincule ambos hechos.

Las autoridades continúan investigando el ataque ocurrido este viernes para establecer qué sucedió desde el momento en que el conductor aceptó el servicio, determinar el móvil de la agresión e identificar a las personas involucradas.

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