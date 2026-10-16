Los lectores de Acento mostraron opiniones divididas respecto a la invitación del senador Antonio Taveras a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director de la Policía Nacional, el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, para explicar ante el Senado las crecientes muertes de presuntos delincuentes en intercambios de disparos con la Policía Nacional.

A la pregunta publicada por Acento "¿Estás de acuerdo con que el Senado cite a la ministra Faride Raful y al director de la policía para explicar las muertes por intercambio de disparos?", las votaciones en Instagram se mantuvieron divididas con un 50 % a favor e igual número en contra, mientras que en Facebook el 38 % dijo estar a favor y el 61 % en contra de esta propuesta.

“Que los citen, el pueblo está con ellos”

Las opiniones de los usuarios sobre si Faride Raful y el mayor general Ernesto Rafal Rodríguez García deben presentarse ante el Senado, también fueron diversas.

“Que lo citen y qué importa. Tienen el apoyo del pueblo de a pie, que es el que sufre los atracos”, escribió el usuario Yolandajorge13.

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Otros opinan que es necesaria una rendición de cuentas ante la Cámara Alta porque, si todo es acorde al reglamento, no hay ningún problema en presentar los detalles a la entidad correspondiente.

La mayoría de comentarios en la plataforma de Facebook están a favor de esta medida. Por ejemplo, Dionisio Gonzales dijo estar “completamente de acuerdo” con que ambos funcionarios acudan al Senado.

Intervenciones policiales letales

Esta pregunta va acorde a la propuesta hecha por el senador Antonio Taveras en una resolución que convoca a la ministra de Interior y Policía, Faride Virginia Raful, y al director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, a comparecer ante el pleno del Senado para explicar las muertes ocasionadas por agentes policiales y los procedimientos institucionales aplicados en estos casos.

El incremento de muertes en intercambio de disparos que tiene la Policía Nacional con presuntos delincuentes ha llevado a la ciudadanía a llamar "poner en 29″, cuando las autoridades abaten a un ciudadano.

Según las últimas estadísticas recopiladas por diversos medios informativos, la cifra de muertes excede los 230 en el año hasta el presente mes.

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