Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó 30 años de prisión contra Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero Medina por la muerte de una niña de siete años, sobrina de Coronado de la Cruz, en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

El tribunal declaró a ambos culpables de violar los artículos 295, 304 y 303, incluidos sus numerales 1 y 4, del Código Penal dominicano, así como el artículo 396, literales A y B, de la legislación sobre protección de niños, niñas y adolescentes.

Los condenados deberán cumplir las penas en los centros penitenciarios donde se encuentran recluidos actualmente.

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En cuanto a la acción civil, las magistradas ratificaron su validez, acogieron la demanda y condenaron a los procesados al pago de una indemnización de RD$ 5 millones a favor de la víctima constituida en parte civil.

Asimismo, les impusieron el pago de las costas civiles del proceso, con distracción en favor de los abogados concluyentes.

En el caso de Yokeiry Coronado de la Cruz, el tribunal declaró las costas penales de oficio, debido a que estuvo asistida por una abogada de la Defensa Pública.

Las juezas también ordenaron el decomiso de la prueba material, que permanecerá bajo custodia del Ministerio Público hasta que la sentencia adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 12 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más