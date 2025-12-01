CONASAC propone modificar la ley para sancionar el uso de rayos láser contra aeronaves 

El Comité Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (CONASAC) celebró su Vigésima Primera Sesión Ordinaria, donde se abordó la necesidad de modificar la Ley 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil. Esta modificación busca incluir sanciones para quienes utilicen rayos láser contra aeronaves, debido a que esta práctica representa una amenaza importante para la seguridad de las operaciones aéreas.

La reunión estuvo presidida por el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa y presidente del CONASAC, en las instalaciones del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC).

De igual manera, se presentó la modificación al Reglamento del CONASAC con el objetivo de cumplir los requerimientos establecidos por la OACI ante la auditoría USAP-CMA programada para 2026. Esta iniciativa representa un paso fundamental para garantizar que el Estado dominicano esté debidamente preparado en relación con sus compromisos internacionales en materia de seguridad aeronáutica.

Durante la sesión también se trató la solicitud para el reconocimiento de la equivalencia de medidas de seguridad (One Stop Security) entre República Dominicana y Panamá. Esta iniciativa tiene como objetivo optimizar los procesos de conectividad aérea, facilitar el tránsito seguro de pasajeros y fortalecer la cooperación técnica bilateral en materia de seguridad aeronáutica.

En ese marco, los participantes hicieron la presentación del borrador del Reglamento del Comité de Seguridad Pública, orientado a fortalecer los procedimientos de coordinación interinstitucional, las responsabilidades operativas y los mecanismos de respuesta ante incidentes que comprometan la seguridad de instalaciones e infraestructuras aeroportuarias.

Por último, fue presentada la propuesta de actualización de la 10.ª edición del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC), conforme a la Enmienda 18 del Anexo 17 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, a fin de asegurar que el marco normativo nacional continúe alineado con los estándares y prácticas recomendadas (SARPs) de la OACI.

Los miembros y delegados institucionales fueron recibidos por el general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo, director general del CESAC, quien destacó la importancia del encuentro para la consolidación del Sistema Nacional de Seguridad de la Aviación Civil y el fortalecimiento continuo de los instrumentos regulatorios que garantizan su eficacia.

De su lado, el ministro de Defensa subrayó que “la actualización normativa, la interoperabilidad institucional y el alineamiento con las disposiciones de la OACI constituyen pilares esenciales para preservar un sistema aeronáutico seguro, resiliente y confiable. Cada medida adoptada por este Comité contribuye directamente a la protección del transporte aéreo y a la imagen internacional del país.”

Asimismo, el director general del CESAC señaló que “el CESAC mantiene un enfoque de mejora continua fundamentado en la gestión del riesgo, la capacitación especializada y la implementación de medidas modernas de control, inspección y supervisión operacional. La coordinación lograda en el seno del CONASAC es determinante para asegurar que el país mantenga niveles óptimos de seguridad preventiva en todos sus aeropuertos.”