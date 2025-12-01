El Ministerio de Defensa (Mide) anunció este lunes que las aberturas encontradas en la verja perimetral de la zona fronteriza de Dajabón cuentan con autorización oficial. Estas medidas tienen como objetivo facilitar los trabajos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) en la toma de agua del canal La Vigía.

Estas intervenciones técnicas son necesarias para garantizar el desarrollo y la continuidad de las obras hidráulicas en esa área, razón por la cual fueron coordinadas previamente con las autoridades militares responsables de la seguridad fronteriza, indicó un comunicado.

El Mide aclaró que estas aperturas son temporales, y que tan pronto el Indrhi concluya los trabajos en la toma de agua del canal La Vigía, se procederá de inmediato al cierre y restauración de los segmentos intervenidos de la verja perimetral, asegurando así la protección y continuidad de la infraestructura de seguridad. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Asimismo, el Mide reiteró que la vigilancia y el control en la zona fronteriza se mantienen de manera permanente, con patrullajes y supervisión constante para garantizar la seguridad y la integridad territorial durante el desarrollo de estos trabajos.

El Mide exhortó a la población a confiar en los procesos institucionales y reafirma su compromiso con la transparencia y con la defensa de la frontera dominico-haitiana, finaliza el comunicado.