Edesur Dominicana informó que reactivó el servicio de Chatbot Luz, un asistente digital que permite la interacción con sus clientes a través de mensajes de texto de forma rápida y segura.
En un comunicado, la entidad explicó que la herramienta informática ofrece a los usuarios la posibilidad de gestionar algunas solicitudes sin tener que trasladarse, como consultar su balance y pagar su factura, verificar el estado del servicio y conocer los puntos de pagos autorizados.
Asimismo, indicó que los clientes podrán conocer detalles de otros servicios disponibles, obtener copia de su factura, consultar su teleconsumo, revisar el estado de sus reclamaciones o comunicarse con un representante de atención al cliente.
También, pueden acceder a la herramienta tecnológica escribiendo a través de la aplicación de WhatsApp al 809-683-9393 y seleccionando la opción de su preferencia.
El nuevo canal de comunicación institucional ofrece respuestas inmediatas, mejora la experiencia de los clientes, contribuye a mejorar la calidad del servicio e incrementa la productividad.
