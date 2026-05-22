Residentes de varias comunidades de Samaná protestaron frente a las instalaciones del acueducto local para exigir el restablecimiento del servicio de agua potable, el cual, según denunciaron, lleva meses en una situación crítica.

Los manifestantes, con pancartas y consignas, expresaron su indignación ante lo que calificaron como una “indiferencia inaceptable” por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).

Denuncian acueducto inoperante

Durante la manifestación, voceros comunitarios señalaron que la infraestructura fue construida e inaugurada durante la gestión del expresidente Leonel Fernández, con la promesa de resolver el desabastecimiento de agua potable en la zona.

Sin embargo, denunciaron que bajo la actual administración del presidente Luis Abinader, el acueducto no está enviando agua a sus hogares, afectando a cientos de familias de esta provincia turística.

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“Nos estamos muriendo de sed en Samaná. Es una burla que tengamos una megaestructura frente a nuestros ojos y que las tuberías de nuestras casas estén completamente secas. Aquí ya no se puede cocinar, ni lavar, ni vivir con dignidad”, expresó uno de los comunitarios durante la protesta.

Reclaman soluciones y rechazan “excusas técnicas”

Los residentes afirmaron estar cansados de las “excusas técnicas” que, según dijeron, reciben cada vez que reclaman el servicio.

Indicaron que las respuestas oficiales suelen atribuir la falta de agua a supuestas bombas quemadas o averías en las tuberías, pero aseguraron que las soluciones no se concretan.

Los comunitarios denunciaron que la falta de suministro los ha obligado a comprar camiones de agua para cubrir necesidades básicas, lo que representa una carga económica adicional para familias que ya enfrentan dificultades.

Llamado al Gobierno y a INAPA

La comunidad hizo un llamado directo al presidente Luis Abinader y al director general de INAPA para que intervengan la provincia de manera urgente y ordenen una solución definitiva al problema.

Los manifestantes advirtieron que, de no recibir una respuesta concreta en los próximos días, intensificarán las jornadas de protesta y paralizarán otras áreas de la demarcación hasta que el agua vuelva a llegar a sus hogares.

La protesta refleja el creciente malestar de comunidades que aseguran vivir una crisis prolongada de acceso a agua potable, pese a contar con una infraestructura que, según reclaman, debería garantizar el servicio.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más