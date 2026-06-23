Comité de Solidaridad rechaza felicitación de Abinader a De la Espriella y le pide respetar institucionalidad colombiana

El Comité de Solidaridad en Defensa de la Soberanía de los Pueblos en Lucha rechazó las declaraciones del presidente Luis Abinader, luego de que el mandatario dominicano felicitara a Abelardo de la Espriella como “presidente electo” de Colombia tras los resultados preliminares del balotaje presidencial.

A través de un comunicado, la organización consideró que el pronunciamiento de Abinader fue prematuro, al señalar que el proceso electoral colombiano aún no ha concluido oficialmente y se encuentra en fase de escrutinio.

“Rechazamos las declaraciones del presidente Luis Abinader, quien se ha apresurado a felicitar a un supuesto ‘presidente electo’ en Colombia en un contexto donde los resultados electorales aún no son concluyentes ni oficiales”, indica el documento.

Piden respetar la soberanía de Colombia

El comité sostuvo que Colombia atraviesa una etapa delicada del proceso poselectoral, marcada por un conteo cerrado y por la impugnación de miles de mesas por parte del Pacto Histórico.

En ese contexto, la entidad afirmó que cualquier intento de dar por definitiva la voluntad popular constituye una irresponsabilidad política y una falta de respeto a la soberanía del pueblo colombiano.

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“El proceso electoral colombiano atraviesa una fase de escrutinio, marcada por un empate técnico y la impugnación de 30 mil mesas por parte del Pacto Histórico por considerar que hubo anomalías”, expresa el comunicado.

La organización agregó que el pronunciamiento del presidente dominicano desconoce los principios de autodeterminación de los pueblos y no injerencia en los asuntos internos de otras naciones.

Señalan “injerencia externa”

El Comité de Solidaridad afirmó que la posición de Abinader se inscribe, según su criterio, en una práctica reiterada de alineamiento con intereses externos e imperialistas.

“Consideramos que este pronunciamiento no solo resulta prematuro, sino que se inscribe en una práctica reiterada de alineamiento con intereses externos e imperialistas, desconociendo los principios de autodeterminación de los pueblos y no injerencia en los asuntos internos de otras naciones”, señala el texto.

Asimismo, la organización reafirmó su compromiso con la defensa de los procesos democráticos, la soberanía de los pueblos y la voluntad popular.

“La soberanía se respeta”

El comunicado concluye con un llamado al respeto de la institucionalidad colombiana y de los procesos democráticos en curso.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los procesos democráticos genuinos, el respeto a la voluntad popular, la soberanía de los pueblos en lucha y la Constitución de la República Dominicana”, indica la organización.

El documento fue firmado en Santo Domingo, el 22 de junio de 2026, por el Comité de Solidaridad en Defensa de la Soberanía de los Pueblos en Lucha, bajo la consigna: “¡La soberanía se respeta!”.

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