El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) reportó que los nueve principales embalses de la República Dominicana registran a este lunes 20 de abril un volumen útil de 1.184,98 millones de metros cúbicos (MMC), cifra que representa el 78,51 % de la capacidad total del sistema.

En comparación con el 13 de abril de 2026, el volumen experimentó un aumento de 100,95 MMC, dfestacó en una nota de prensa la entidad oficial responsable de la gestión y monitoreo de los recursos hídricos del país.

Un respiro en medio de la tormenta cotidiana

Entre apagones, inflación, presión sobre los servicios públicos y amenazas climáticas, los datos hídricos de esta semana ofrecen a la ciudadanía dominicana una buena noticia.

El sistema de embalses nacionales no solo se mantiene en niveles saludables, sino que creció casi 101 MMC en apenas siete días, un salto que refleja lluvias recientes y una gestión que, al menos en este indicador, muestra resultados, se felicitó el INDRHI.

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Con el 78,51 % de capacidad útil a nivel nacional y dos embalses —Bao (107,90 %) y Hatillo (108,66 %)— por encima del 100 %, el panorama hídrico general es, por ahora, uno de los pocos frentes donde los dominicanos pueden tomarse un respiro.

La única señal de alerta proviene del sur del país: La región Yaque del Sur, con apenas el 49,69 % de sus reservas, y el embalse de Sabana Yegua, al 51,32 %, son la excepción.

Esa zona concentra una presión hídrica real sobre comunidades agrícolas y poblaciones vulnerables, y merece seguimiento prioritario por parte de las autoridades.

Reservas por región hidrográfica

Las reservas útiles distribuidas por región hidrográfica se sitúan de la siguiente manera, según el reporte del INDRHI:

Región Yaque del Norte: 79,77 % Región Yuna: 106,71 % Región Nizao: 82,49 % Región Yaque del Sur: 49,69 %

Estado individual de los embalses

A continuación, el volumen útil de cada embalse expresado como porcentaje de su capacidad máxima, según datos del INDRHI.

Embalse Volumen útil (%) Tavera 77,60 % Bao 107,90 % Monción 73,17 % Rincón 94,88 % Hatillo 108,66 % Jigüey 79,06 % Valdesia 86,38 % Sabana Yegua 51,32 %

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