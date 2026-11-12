El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña, calificó como positiva la reunión sostenida este jueves con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, donde ambas partes abordaron las reivindicaciones del gremio médico y acordaron continuar las conversaciones en un segundo encuentro.

Peña explicó que la reunión, que se extendió por aproximadamente dos horas, permitió abrir un espacio de diálogo que consideró importante y trascendental para el sector salud.

“Nosotros tenemos buenas expectativas, como lo habíamos dicho. Se ha hecho una apertura al diálogo muy importante y trascendental para el gremio, y las cosas pintan que van a ir bien”, expresó el dirigente gremial al concluir el encuentro.

En la reunión participaron, además del primer mandatario de la república, Luis Abinader y la vicepresidenta de la República, el ministro de Salud Pública Víctor Atallah y el director del Servicio Nacional de Salud (SNS). Julio Landrón.

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Abinader convocará a una segunda reunión

El presidente del CMD indicó que Abinader se comprometió a evaluar las peticiones presentadas por los médicos y que posteriormente se convocará a una segunda reunión para continuar las discusiones.

Al ser preguntado sobre si se establecieron plazos para responder a las propuestas del gremio, Peña confirmó que habrá un nuevo encuentro, aunque no ofreció fechas específicas.

“Por eso hay una segunda reunión que se convocará más adelante, pero las cosas pintan, como dicen, bien”, sostuvo.

Los reclamos que motivaron las protestas

El acercamiento con el Poder Ejecutivo se produjo luego de que el CMD suspendiera un paro nacional de 24 horas, que estaba previsto para el 4 de noviembre, y una marcha hacia el Palacio Nacional convocada para el día 11, tras recibir la invitación de Abinader para retomar las conversaciones.

Entre las principales demandas del gremio figuran el pago de incentivos por antigüedad, mejoras salariales para médicos que laboran en instituciones como el Ministerio de Salud Pública, el Seguro Médico para Maestros (SEMMA), el Ministerio de Obras Públicas y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), así como nuevos nombramientos y regularización de profesionales que reciben salarios inferiores a los reclamados por el sector.

Los médicos también exigen el fortalecimiento de la atención primaria, la reparación y equipamiento de hospitales, la terminación de obras hospitalarias pendientes y mayores medidas de seguridad en los centros de salud.

La suspensión de las protestas fue condicionada por el gremio a la apertura de un espacio de diálogo que permitiera avanzar hacia soluciones a sus reivindicaciones.

Ahora, tras el primer encuentro con el mandatario, el CMD queda a la espera de una segunda reunión en la que espera conocer respuestas concretas a sus planteamientos.