Dos carriles de la avenida Enrique Jiménez Moya, en dirección norte-sur, serán cerrados debido a los trabajos de sustitución y ampliación de la tubería del alcantarillado sanitario que ejecutará la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

La restricción abarcará el tramo comprendido entre la calle José Contreras y la avenida Independencia, en el Distrito Nacional. La institución advirtió que las labores podrían ocasionar inconvenientes tanto al tránsito vehicular como al desplazamiento de peatones.

La intervención busca sustituir una tubería cuya capacidad, según explicó la CAASD, resulta insuficiente para conducir las aguas residuales de la zona. La entidad también señaló que se han registrado obstrucciones en el colector existente.

El proyecto contempla la instalación de aproximadamente 1,472 metros de tubería de PVC de 16 pulgadas, la construcción de 23 registros y la colocación de piezas especiales para el funcionamiento de la red.

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De los registros previstos, 10 tendrán profundidades de entre 1.50 y 2 metros, mientras que los otros 13 oscilarán entre 2.50 y 3 metros.

Según la CAASD, la obra beneficiará a una población estimada de 19,080 habitantes y fue diseñada para atender una demanda de hasta 26,427 personas en 2036. La institución indicó que el sistema conducirá las aguas residuales por gravedad hacia un colector y las descargará en un registro existente.

La entidad pidió a los conductores y peatones transitar con precaución, respetar las señalizaciones y seguir las indicaciones del personal autorizado. También recomendó utilizar vías alternas mientras se desarrollen los trabajos.

La CAASD no especificó en el comunicado la fecha de inicio ni el tiempo estimado de ejecución de la obra, datos importantes para que los usuarios de esa vía puedan planificar sus desplazamientos.

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