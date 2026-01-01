El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que durante la segunda fase del operativo Conciencia por la Vida, Navidad 2025-2026, se registraron 48 accidentes de tránsito y ocho personas fallecidas en las últimas 24 horas.

Del total de muertes, tres ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad vial y cinco fuera del mismo, según el reporte oficial del organismo.

Los accidentes involucraron 34 motocicletas, ocho vehículos livianos, cuatro atropellamientos y dos camiones, en autopistas, carreteras, calles y avenidas del país.

El COE precisó que 61 personas resultaron afectadas por accidentes de tránsito durante el período evaluado.

En materia de salud, las autoridades atendieron 121 personas por intoxicación alcohólica, incluyendo 20 menores de edad entre 11 y 17 años.

Asimismo, se reportaron 19 casos de intoxicación alimentaria, de acuerdo con los datos consolidados del operativo.

Las provincias con mayor número de casos fueron el Distrito Nacional, Santo Domingo, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Puerto Plata y Santiago.

Durante el operativo se realizaron 10,998 asistencias al público, incluyendo asistencias viales, médicas y de emergencia.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) ejecutó 10,003 fiscalizaciones, destacándose infracciones por no uso de casco, licencias vencidas, violación de semáforos, falta de seguro y ausencia de cinturón de seguridad.

Como parte de estas acciones, fueron retenidas 1,065 motocicletas, 160 vehículos livianos y 241 vehículos pesados que transitaban sin permiso.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) inspeccionó 93 intersecciones semaforizadas, optimizando los tiempos en 35 cruces y corrigiendo 25 averías del sistema.

Además, se inspeccionaron 2,810 unidades de transporte público interurbano, detectándose fallas mecánicas, irregularidades documentales y carencias de equipos de seguridad.

Durante estas inspecciones se realizaron 81 pruebas de dopaje, de las cuales una resultó positiva, lo que conllevó la retención de seis unidades y la inhabilitación de dos conductores.

El Servicio Nacional de Salud (SNS) reportó 621 atenciones médicas en hospitales de la red pública, mientras que la DAEH asistió a 321 personas.

La Comisión Militar y Policial del MOPC brindó 525 asistencias viales, incluyendo rescates, remolques y asistencia mecánica.

El COE indicó que el operativo continúa activo y reiteró el llamado a la prudencia, responsabilidad vial y respeto a las normas de tránsito durante el feriado.

Boletín anterior

En su boletín anterior, el COE informó que se realizaron 5,359 asistencias realizadas, 31 accidentes contabilizados, un fallecido por accidente de tránsito y 37 personas afectadas por accidentes de tránsito. Además, 24 personas resultaron afectadas por intoxicación alcohólica y 11 dominicanos presentaron intoxicación alimenticia.

