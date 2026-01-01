Vecinos de la comunidad Barrero, en el municipio Imbert, provincia Puerto Plata, se hicieron eco de la denuncia de la desaparición de una niña de tres años de edad, cuya familia reportó que dejaron de ver desde la tarde del miércoles.

Según publicaciones en las redes sociales, la menor fue vista por última vez alrededor de las 5:00 de la tarde del 31 de diciembre cuando jugaba con otros niños en el patio de la casa de su abuela.

Tras el anuncio de la desaparición, personas de la comunidad han hecho publicaciones para alertar a las autoridades y solicitar ayuda a quienes puedan ofrecer informaciones.

La menor denunciada como desaparecida ha sido identificada como Brianna Genao Rosario, de tres años edad.

Al llamado de la famila de la menor se ha sumado una infinidad de usuarios de las redes sociales que asimismo solicitan ayuda en la búsqueda de la menor.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más