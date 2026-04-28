El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que mantiene seis provincias en alerta amarilla y 15 provincias, junto al Distrito Nacional, en alerta verde, debido a las condiciones atmosféricas que continúan favoreciendo las lluvias en gran parte del territorio nacional.
De acuerdo con el organismo, los análisis del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) indican que el ambiente seguirá propicio para la ocurrencia de nublados desde horas matutinas, con chubascos dispersos a moderados en ocasiones y posibles tronadas.
Asimismo, durante la tarde y primeras horas de la noche, el acercamiento de una vaguada en superficie, asociada a un sistema frontal ubicado al noreste de la isla, junto a otra vaguada en varios niveles de la troposfera, favorecerá la ocurrencia de aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Provincias en alerta amarilla
- María Trinidad Sánchez
- Santiago
- Duarte (en especial el Bajo Yuna)
- Monseñor Nouel
- La Vega
- Sánchez Ramírez
Provincias en alerta verde
- Santiago Rodríguez
- Espaillat
- Santo Domingo
- San Pedro de Macorís
- Hato Mayor
- Samaná
- Puerto Plata
- San Cristóbal
- Peravia
- La Altagracia
- San José de Ocoa
- Hermanas Mirabal
- Monte Plata
- El Seibo
- La Romana
- Distrito Nacional
Recomendaciones a la población
El COE exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como a no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Situación de acueductos
El organismo también informó que se redujo a siete el número de acueductos fuera de servicio, tres menos que el día anterior, como consecuencia de las lluvias registradas en el país.
Detalló que esta situación afecta a 86,500 usuarios, quienes permanecen sin servicio de agua potable.
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