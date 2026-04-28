El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que mantiene seis provincias en alerta amarilla y 15 provincias, junto al Distrito Nacional, en alerta verde, debido a las condiciones atmosféricas que continúan favoreciendo las lluvias en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el organismo, los análisis del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) indican que el ambiente seguirá propicio para la ocurrencia de nublados desde horas matutinas, con chubascos dispersos a moderados en ocasiones y posibles tronadas.

Asimismo, durante la tarde y primeras horas de la noche, el acercamiento de una vaguada en superficie, asociada a un sistema frontal ubicado al noreste de la isla, junto a otra vaguada en varios niveles de la troposfera, favorecerá la ocurrencia de aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Provincias en alerta amarilla

  • María Trinidad Sánchez
  • Santiago
  • Duarte (en especial el Bajo Yuna)
  • Monseñor Nouel
  • La Vega
  • Sánchez Ramírez

Provincias en alerta verde

  • Santiago Rodríguez
  • Espaillat
  • Santo Domingo
  • San Pedro de Macorís
  • Hato Mayor
  • Samaná
  • Puerto Plata
  • San Cristóbal
  • Peravia
  • La Altagracia
  • San José de Ocoa
  • Hermanas Mirabal
  • Monte Plata
  • El Seibo
  • La Romana
  • Distrito Nacional

Recomendaciones a la población

El COE exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como a no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Situación de acueductos

El organismo también informó que se redujo a siete el número de acueductos fuera de servicio, tres menos que el día anterior, como consecuencia de las lluvias registradas en el país.

Detalló que esta situación afecta a 86,500 usuarios, quienes permanecen sin servicio de agua potable.

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Abraham Marmolejos

Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido.

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