El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que mantiene seis provincias en alerta amarilla y 15 provincias, junto al Distrito Nacional, en alerta verde, debido a las condiciones atmosféricas que continúan favoreciendo las lluvias en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el organismo, los análisis del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) indican que el ambiente seguirá propicio para la ocurrencia de nublados desde horas matutinas, con chubascos dispersos a moderados en ocasiones y posibles tronadas.

Asimismo, durante la tarde y primeras horas de la noche, el acercamiento de una vaguada en superficie, asociada a un sistema frontal ubicado al noreste de la isla, junto a otra vaguada en varios niveles de la troposfera, favorecerá la ocurrencia de aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

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Provincias en alerta amarilla

María Trinidad Sánchez

Santiago

Duarte (en especial el Bajo Yuna)

(en especial el Bajo Yuna) Monseñor Nouel

La Vega

Sánchez Ramírez

Provincias en alerta verde

Santiago Rodríguez

Espaillat

Santo Domingo

San Pedro de Macorís

Hato Mayor

Samaná

Puerto Plata

San Cristóbal

Peravia

La Altagracia

San José de Ocoa

Hermanas Mirabal

Monte Plata

El Seibo

La Romana

Distrito Nacional

Recomendaciones a la población

El COE exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como a no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Situación de acueductos

El organismo también informó que se redujo a siete el número de acueductos fuera de servicio, tres menos que el día anterior, como consecuencia de las lluvias registradas en el país.

Detalló que esta situación afecta a 86,500 usuarios, quienes permanecen sin servicio de agua potable.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más