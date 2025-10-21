El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 14 provincias en alerta amarilla y nueve en verde, debido a que el boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), establece que está dando seguimiento a una activa onda tropical asociada a un centro de baja presión localizada a varios cientos de kilómetros al sur de República Dominicana, en aguas del mar Caribe, con alta probabilidad de convertirse en ciclón tropical para las próximas 24 a 48 horas.

Las provincias en alerta amarilla son La Vega, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, La Romana, San José de Ocoa, Peravia, Azua, San Juan, Pedernales, Barahona, La Altagracia y Monseñor Nouel.

Mientras que, en alerta verde están Sánchez Ramírez, Samaná, Independencia, María Trinidad Sánchez, Santiago, Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo y Bahoruco.

El organismo prevé que la onda tropical continúe desplazándose hacia el oeste, en las próximas horas.

Asimismo, pronosticó que campos nubosos asociados a este sistema generen fuertes aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el transcurso de la semana sobre el país.

Este sistema tiene actualmente probabilidad de desarrollo ciclónico alta en los próximos 7 días, (90 %).

De su lado, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) informó que debido a las fuertes lluvias ocho acueductos están fuera de servicio total, afectando unos 93,932 usuarios.

Recomendaciones

En ese orden, el COE recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa atlántica y caribeña permanecer en puerto debido a viento, oleaje peligroso, así como también por fuertes aguaceros y tormentas eléctricas.

Además, instruyó a los organismos de protección civil en la costa atlántica tomar todas las medidas preventivas de lugar, a fin de preservar la vida de los usuarios de dicha costa, debido a probables rompientes y corrientes de resaca.

El COE también recomendó a los padres tener control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, además no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De igual forma, a los conductores de vehículos tomar las medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad, generada por las lluvias.

Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil y mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.

Ante la ocurrencia de aguaceros, el COE exhortó a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

