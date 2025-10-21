El presidente Luis Abinader anunció que el Gobierno ya tienen los recursos para la construcción de la Autopista del Ámbar, un trazado por la Cordillera Septentrional que conectaría Santiago de los Caballeros con Puerto Plata.

“Ya tenemos los recursos para la carretera del Ámbar, que va a empezar su licitación en la próximas tres semanas, a través de RD Vial, y es bueno que sepan que ya tenemos ubicados unos 8 mil 500 millones para empezar de inmediatamente esa carretera”, dijo.

El anuncio del presidente Abinader se produjo tras dejar iniciados los trabajos de construcción del Hotel Meliá Bergantín Beach, un proyecto del Grupo Puntacana y Meliá Hotels International.

El mandatario ponderó que esta nueva vía mejorará el acceso a los aeropuertos en beneficio de la movilidad de turistas e inversionistas de la zona norte.

“No solo va a tener una zona metropolitana entre Santiago, Moca y Puerto Plata, sino que el turismo hotelero de Puerto Plata va a tener dos aeropuertos, el de Puerto Plata y el de Santiago, porque de Santiago te vamos a colocar en 30 minutos aquí a la zona”, destacó el jefe de Estado.

Identificó entre otros beneficios adicionales de esa carretera la revitalización de áreas turísticas tales como Sosúa, donde se procura recuperar el valor histórico.

