El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta roja al gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, San José de Ocoa y San Juan debido a los efectos de la tormenta tropical Melissa.

Tras una reunión encabezada por el presidente Luis Abinader, se dispuso además la reducción del horario laboral hasta la 1:00 de la tarde de este miércoles en el sector público e igual recomendó al privado hacer lo propio.

También fue suspendida la docencia el miércoles y jueves donde exista alerta roja: Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana.

"Estamos tomando estas medidas con tiempo para que las familias se preparen y eviten riesgos innecesarios. Lo que queremos es salvar vidas. Tomen las precauciones de lugar, como vemos aquí las proyecciones son de mucha lluvia”, apuntó el presidente Abinader.

Los aguaceros fueron copiosos este martes y se espera que ello continúe a medida que se aproxime más la tormenta tropical Melissa, que podría dejar acumulados de entre 300 y 500 milímetros de aguas lluvia.

