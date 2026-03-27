COE eleva alertas por lluvias y coloca en amarilla al Gran Santo Domingo y otras ocho provincias

Ante las lluvias que afectan a gran parte del territorio dominicano, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) actualizó los niveles de alerta vigentes en el país e instó a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales difundidas por los medios de comunicación.

El mayor general Juan Manuel Méndez García, director general del COE, informó que en alerta amarilla se encuentran Monte Plata, Hato Mayor, Samaná, El Seibo, la provincia de Santo Domingo, La Altagracia, La Romana, el Distrito Nacional y San Pedro de Macorís, debido a las condiciones asociadas a las lluvias.

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En tanto, en alerta verde fueron colocadas María Trinidad Sánchez, La Vega, Hermanas Mirabal, Santiago, Duarte, Sánchez Ramírez, Espaillat, y Monseñor Nouel, según el reporte ofrecido por el funcionario.

Méndez García subrayó la importancia de que la ciudadanía “dé un estricto seguimiento” a las recomendaciones emitidas por las autoridades, y pidió que, a través de los distintos medios presentes, se refuerce la difusión de los lineamientos emanados desde el COE.

“El llamado es a evitar situaciones” que —de acuerdo con sus palabras— puedan derivar en incidentes como los vinculados al “metro de La Juventud”, así como en el desplazamiento de personas, en un contexto marcado por las precipitaciones registradas en varias zonas del país.

El COE reiteró que la prevención y el seguimiento de las orientaciones oficiales son claves para reducir riesgos mientras persistan las lluvias.