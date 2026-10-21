¡Atentos, viene mucha agua! COE activa planes de contingencia ante lluvias de más de 200 milímetros previstas desde este jueves

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) activó la noche de este miércoles sus planes de contingencia ante las lluvias significativas que comenzarán a incidir sobre República Dominicana desde este jueves y que podrían dejar acumulados superiores a los 200 milímetros hasta el sábado en las zonas más afectadas.

Durante una rueda de prensa conjunta con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la directora de esa institución, Gloria Ceballos, explicó que las precipitaciones estarán asociadas a una corriente de humedad procedente del mar Caribe y el océano Pacífico, combinada con la incidencia de vaguadas sobre el territorio nacional.

Las proyecciones de los modelos meteorológicos americano y europeo coinciden en acumulados que podrían superar los 200 milímetros entre jueves, viernes y sábado, aunque Ceballos aclaró que las lluvias se producirán de manera gradual durante esos tres días y no necesariamente en un corto período.

“Tenemos una corriente de humedad que está arrastrando esas lluvias tanto desde el Caribe como desde el Pacífico”, explicó Ceballos durante la convocatoria realizada en la sede del COE.

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Litoral caribeño y suroeste recibirían los mayores acumulados

Indomet prevé que las precipitaciones sean más importantes y persistentes en todo el litoral caribeño, con especial incidencia desde el extremo suroeste hacia el este.

Entre las provincias donde podrían producirse los mayores acumulados figuran Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo y San Pedro de Macorís. También se esperan lluvias importantes sobre la península sur de Haití y la península de Barahona.

Ceballos indicó que las lluvias comenzarán a incrementarse desde este jueves, pero advirtió que viernes y sábado continuarán registrándose acumulados importantes.

Las condiciones atmosféricas estarán caracterizadas por abundante humedad e inestabilidad, con aguaceros que podrían ser fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

COE activa organismos de respuesta

Ante el pronóstico, el director del COE, Erdwin Olivares, informó que fueron activados los planes de contingencia de las instituciones que integran el sistema nacional de respuesta.

Entre los organismos que mantienen sus protocolos activos se encuentran el Ministerio de Defensa, Defensa Civil, Cruz Roja Dominicana, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional y Ministerio de Interior y Policía, además de otras entidades que conforman el COE.

Olivares explicó que, por instrucciones del presidente Luis Abinader, las autoridades sostuvieron este miércoles una reunión con representantes de los ayuntamientos del Gran Santo Domingo, con el objetivo de coordinar acciones preventivas y realizar los alistamientos necesarios en comunidades consideradas vulnerables.

Asimismo, el COE informó que mantiene comunicación con las gobernaciones de las provincias bajo alerta, con especial atención a la región suroeste, debido a los acumulados previstos para esa zona.

Puerto Plata en alerta amarilla y otras 21 demarcaciones en verde

El COE mantiene una provincia en alerta amarilla y 21 demarcaciones en alerta verde, ante el incremento de las lluvias previsto a partir de este jueves por la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera.

En alerta amarilla se encuentra Puerto Plata. Mientras, permanecen en alerta verde San Cristóbal, Santo Domingo, La Vega, Barahona, San Pedro de Macorís, Pedernales, Azua, Peravia, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Valverde, Monte Cristi, La Altagracia, Espaillat, La Romana, Independencia, Bahoruco, San José de Ocoa y Monseñor Nouel, además del Distrito Nacional.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los boletines oficiales, evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua y tomar precauciones especialmente en las comunidades vulnerables a inundaciones.

Más temprano, el COE había reportado 42 viviendas y un puente afectados por las lluvias registradas en La Vega y Valverde.

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